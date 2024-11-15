"نجم ريال مدريد لا يمر بحالة جيدة.. هذا أمر واقع"

أكد ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، قناعته بعدم استدعاء النجم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، ضمن قائمة الديوك في التجمع الدولي الحالي، رغم تعثر الفريق بالتعادل السلبي مع إسرائيل.

وفشل منتخب فرنسا في تحقيق الفوز أو هز شباك الضيف الإسرائيلي، متذيل ترتيب المجموعة، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبي.

وارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 10 نقاط في وصافة المجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن إيطاليا متصدرة الترتيب، والتي فازت (1-0) على بلجيكا، ليرافق الديوك منتخب الآتزوري إلى دور الثمانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفتحت هذه النتيجة، أبواب التساؤل حول تأثير غياب النجم كيليان مبابي عن قائمة منتخب فرنسا، ليرد ديشان في تصريحات نقلتها قناة "TF1": "تحدثت مسبقًا في المؤتمر الصحفي عن كيليان وقل اتركوه وشأنه، إنه ليس معنا الآن، لذا سأكرر ما قلته من قبل، استبعاد مبابي من قائمة المنتخب ليس عقوبة على الإطلاق".

وأضاف: "كيليان ليس في أفضل حالاته؟ نعم هذا أمر واقع. إنه في موقف معقد، وأنا أدعمه، هو يمر بفترة ليست الأسعد في حياته المهنية، ورغم ذلك أراد الانضمام لنا والدفاع عن قميص منتخب بلاده".

وتابع ديشان: "أعتقد أنه من الأفضل لمبابي في الوقت الحالي، عدم التواجد في معسكر المنتخب، كل شخص لديه الحق في أن يمر بفترة معقدة سواء على الجانب البدني أو النفسي أيضًا".

واختتم ديشامب حديثه، قائلا: "هناك عدة تفسيرات في هذا الأمر، سواء تحدثت أم لا. لذلك أنا حريص على وزن كلماتي، ما أن أقول شيئًا دقيقًا وواضحًا في هذا الشأن أو لا أقول شيئًا. لذلك فضلت الصمت وعدم الدخول في مناقشات".