ديشان: لم أكن قلقًا على مبابي، ونحن أفضل في وجوده!

مدرب منتخب فرنسا يدعم نجم ريال مدريد.

أكد ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا على دعمه للاعبه كيليان مبابي بعدما نجح أخيرًا في التسجيل لصالح فريقه الجديد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي: "المتطلبات دومًا ما تكون مرتفعة في صفوف ربيال مدريد، أنا سعيد له للغاية، لكن هناك الكثير من التوقعات منتظرة منه".

وأضاف: "لم يكن كارلو أنشيلوتي قلقًا بشأن عدم تسجيله للأهداف ولا أنا، هناك سيكون عليه لعب مركز المهاجم الصريح، وقد فعل ذلك هنا في المنتخب من قبل".

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وأردف: "هو لاعب من طراز خاص، سينضم لنا وهناك ابتسامة على وجهه، والمنتخب الفرنسي دومًا ما يكون أفضل في وجوده".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد افتتح سجل أهدافه في الدوري الإسباني مساء الأحد بثنائية في مرمى ريال بيتيس.