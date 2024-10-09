"كيف يسمح ديشان بهذا السيرك؟!" .. هجوم شرس على لاعبي منتخب فرنسا وكوندي يرد بسخرية لاذعة

"ما هذا النقاش التافه؟!"

سخر جوليس كوندي، لاعب برشلونة، من الانتقادات التي طالته هو وزملاءه بسبب ملابسهم خلال الانضمام لمعسكر منتخب فرنسا، أثناء فترة الأجندة الدولية الحالية.

كوندي أصبح من الأعمدة الأساسية في برشلونة ويشارك بانتظام في أغلب المباريات، وتم استدعاءه لتمثيل فرنسا في التوقف الدولي الحالي، حيث يخوض الديوك مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

ورفض كوندي، خيار الصمت أمام الهجوم الذي تلقاه من قبل النجم الفرنسي السابق جيروم روثن والإعلامي جان ميشيل لاركيه على شبكة "RMC"، فيما يتعلق بمظهر وملابس لاعبي فرنسا أثناء الانضمام لمعسكر الديوك في مركز كليرفونتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال روثن معلقًا على ملابس لاعبي فرنسا: "ما هذا السيرك! وكيف يسمح ديدييه ديشان بهذه المهزلة في معسكر المنتخب"، ليرد لاركيه: "للأسف.. أول ما يشغل اللاعبون قبل وصولهم إلى كليرفونتين هو كيفية إخفاء أنفسهم!".

وأعاد كوندي نشر مقطع الفيديو على حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، مع تعليق مقتضب قال فيه: " أيها السادة، لا يجب أن تنجرفوا هكذا في النقاش حول شيء تافه كهذا الأمر".

وأضاف ساخرًا: "في مواجهة هذا القدر الوفير من اللطف، لم يعد لدينا خيار. سنذهب إلى التجمع المقبل للمنتخب بملابس رياضية وأحذية الثلج الضخمة في أقدامنا ونعدك سيد لاركيه أننا لن ننسى ارتداء المعطف المضاد للماء تحسبًا لهطول الأمطار".

ويحتل منتخب فرنسا المركز الثاني في المجموعة الثانية بالمستوى الأول بـ3 نقاط، ليأتي خلف إيطاليا المتصدرة، وذلك بعد فوزه على بلجيكا (2-0) وخسارته الثقيلة من إيطاليا (1-3)، في الجولتين الأولى والثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.