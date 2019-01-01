ديدا يعود إلى ميلان من جديد

الحارس البرازيلي يعود إلى بيته السابق ولكن هذه المرة بشكل مختلف

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ميلان الإيطالي، تولي حارس مرماه الأسبق، البرازيلي نيلسون ديدا، مهمة تدريب حراس المرمى لفريق تحت 17 عاماً.

وسيعود الحارس صاحب الـ 45 عاماً، إلى الروسونيري من جديد، حيث سبق له وأن دافع عن ألوان الفريق في الفترة من 2002 إلى 2010.

ونشر النادي الإيطالي بياناً، يؤكد فيه استلام ديدا مهمته وكتب فيه: "لقد بدأ بالفعل موسم الشباب في الفريق، حيث سيشارك الفرق في معسكر صيفي حتى 10 أغسطس".

وتابع: "ومن بين الوافدين الجدد في التدريب، سيعود ديدا إلى ناديه حيث سيعمل مدرباً للحراس في فريق تحت 17 عاماً".

ولعب الحارس البرازيلي مع ميلان، 302 مباراة طيلة مسيرته في مختلف البطولات، تمكن خلالها من الخروج بشباك نظيفة في 132 مباراة.

جدير بالذكر أن ديدا حقق العديد من البطولات مع الروسونيري، على رأسها دوري أبطال أوروبا خلال عامي 2003 و2007، وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.