ديبالا يُفسد تألقه أمام تشيلي بتصرف غير حكيم

سلوك غير جيد

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أفسد الأرجنتيني باولو ديبالا ظهوره الجيد في مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا ضد تشيلي، بتصرف غير حكيم لحظة استبداله في الشوط الثاني من المباراة.

وفعل مهاجم يوفنتوس الشيء الجيد ونقيضه في غضون ساعة، بأداء أكثر من رائعة، بعد حصوله على فرصة نادرة لبدء مباراة بألوان راقصي التانجو، ليعبر عن نفسه بطريقة جعلته في موقف أقوى من المدرب سكالوني.

وأثبت المهاجم القصير أن مدربه لم يكن على صواب، عندما كان يُجلسه على مقاعد البدلاء، ويكتفي بالاعتماد عليه لدقائق تُعد على أصابع اليد الواحدة، بترجمة أدائه الراقي بتسجيل هدف الأرجنتين الثاني بسرعة ومهارة ودقة تسديد يُحسد عليها.

وبينما كانت وسائل التواصل الاجتماعي تتغزل في أداء ديبالا ونجاحه في إحراج مدربه على أرض الملعب، تفنن المهاجم العشريني في إفساد ليلة تألقه ودفاع المناصرين عنه، بإظهار ردة فعل مبالغ فيها، على قرار استبداله بجناح باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في منتصف الشوط الثاني.

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وبدا ديبالا غاضبًا بطريقة غير مسبوقة لحظة خروجه من الملعب، مبينًا اعتراضه ورفضه لقرار المدرب، ما تسبب في توتر اللاعبين، وذلك في الوقت الذي كان يُعاني فيه المنتخب الأرجنتيني للحفاظ على تقدمه بهدفين مقابل هدف بعد طرد القائد، وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء.