ديبالا يُحذر باريس سان جيرمان من "غدر" اليونايتد

باريس سان جيرمان سيواجه مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري الأبطال، ديبالا يُقدم نصيحته للفريق الفرنسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر باولو ديبالا باريس سان جيرمان من مواجهة مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الفريق الإنجليزي يُظهر أنه لا يلعب الكرة وينتظر منافسه ومن ثم يُباغته في لحظة كما فعل خلال مواجهة يوفنتوس في دور المجموعات.

وكان اليونايتد قد هُزم على ملعبه أمام بطل إيطاليا بهدف دون رد، لكنه نجح في الثأر لنفسه والفوز إيابًا بهدفين مقابل هدف واحد رغم أن يوفنتوس سيطر على اللقاء باستثناء 10 دقائق كانت كافية للفريق الضيف ليقلب تأخره إلى فوز ثمين جدًا كان السبب خلف صعوده لدور الـ16.

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وبعدما أوقعت القرعة اليونايتد في مواجهة بطل فرنسا، تحدث ديبالا لراديو مونت كارلو قائلًا "من الصعب تقديم النصيحة لأن مانشستر يونايتد فريق عظيم، قد يبدو أنه لا يمر بأفضل فتراته حاليًا، لكن حتى حين واجهناه كان لدينا العديد من الفرص للتسجيل وقتل المباراة إلا أننا لم ننجح في ذلك، وبعدها نجحوا هم في قلب اللقاء لصالحهم خلال 10 دقائق".

أتم الدولي الأرجنتيني قائلًا "اليونايتد يبدو فريق لا يلعب وينتظر منافسه، لكنه يُباغتك ويُؤلمك من حيث لا تتوقع".