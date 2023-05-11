دياز يفاجئ جماهير الهلال بـ"معلومة جديدة" في صفقة التعاقد مع ليونيل ميسي

أحمد فرهود
Lionel Messi PSG Maillot entraînementGetty Images
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دياز تحدث عن صفقة ليونيل ميسي

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كشف الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، حقيقة مساهمته في مفاوضات ناديه؛ للتعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في الصيف القادم.

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وميسي البالغ من العمر 35 سنة، تلقى عرضًا رسميًا من نادي الهلال، مقابل 400 مليون يورو تقريبًا في الموسم الرياضي الواحد؛ حيث لم يتخذ اللاعب، قراره الرسمي حتى الآن.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال والوحدة، أكد دياز على أنه لا يعلم أي شيء، بخصوص انتقال الأسطورة الأرجنتينية، إلى قلعة الزعيم.

وقال المدير الفني الأرجنتيني، في المؤتمر الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "ميسي صديقي.. لكني أسمع مثل ما تسمعون، عن أخبار انتقاله إلى الهلال".

وأكد رامون دياز، أنه يركز على مباراة الوحدة فقط، ويعلم أن الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، ستقوم بما هو أفضل للنادي، مستقبلًا.

جدير بالذكر أن الهلال، سيواجه نادي الوحدة، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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