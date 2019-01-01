دياز: من الظلم استبعاد علي جبر من قائمة منتخب مصر

المدير الفني لنادي بيراميدز يرى أن مدافع فريقه كان يستحق التواجد في قائمة الفراعنة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز أنه من الظلم، عدم ضم علي جبر مدافع فريقه، إلى القائمة الأولية للمنتخب المصري التي تشارك في كأس الأمم الأفريقية.

وشارك على جبر في فوز فريقه على النجوم بهدفين، دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

وقال دياز، في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد قدمنا مباراة كبيرة وسيطرنا عليها بالكامل، فريقنا انتشر بشكل جيد، مباراة اليوم كانت أفضل مبارياتنا السابقة".

وواصل: "نفتخر بتواجد خمسة لاعبين، من فريقنا في قائمة منتخب مصر بكأس أفريقيا، ولكنى أعتقد أن عدم ضم على جبر قرار ظالم فهو يستحق فرصة المشاركة".

وتابع: "نحاول إنهاء الدوري بشكل جيد، ونحلم بالمركز الثاني ولكن نعلم أنه صعب للغاية، ولكن سنعمل على الفوز في مباراة الحدود لزيادة رصيدنا من النقاط".

وأتم تصريحاته قائلاً، حول مستقبله مع الفريق: "عقدي ينتهي في شهر يوليو، وستكون هناك جلسة مع مجلس الإدارة لبحث استمراري مع الفريق من عدمه".