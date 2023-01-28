"دياز لن يذهب مع الهلال إلى كأس العالم للأندية"

تامر أبو سيدو
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مفاجأة كبرى في البيت الأزرق

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يستعد الهلال لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية في المغرب، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا ومستضيف البطولة يوم الرابع من فبراير القادم.

الزعيم يُشارك البطولة بعد ترشيحه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتمثيل القارة بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا ونظرًا لأن النسخة الحالية لم تنته بعد.

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الإعلامي النصراوي سعود الصرامي فجر مفاجأة كبيرة خلال تصريحاته مساء أمس في برنامج "الحصاد الرياضي"، حيث أكد أن المدرب رامون دياز لن يُرافق الفريق الأزرق في مونديال الأندية بل سيتم التخلي عنه قبل ذلك.

دياز يتعرض حاليًا لانتقادات كبيرة بعد النتائج والعروض المخيبة للهلال محليًا وخاصة خسارته الأخيرة أمام الفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

الصرامي لم يتحدث عن الأسماء المرشحة لخلافة دياز، لكن بعض المصادر أشارت إلى وجود مفاوضات مع عدد من الأسماء لخلافة دياز أبرزها لويس إنريكي ومارسيلو جاياردو.

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