دويدار: تسرعت ونادم على التوقيع للأهلي من قبل

أحمد دويدار يتحدث عن كواليس توقيعه للأهلي منذ عامين

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى أحمد دويدار، مدافع الإنتاج الحربي الحالي والزمالك السابق، ندمه على توقعيه للنادي الأهلي منذ سنتين، مشيراً إلى أن قراراه كان متسرعاً.

وقال دويدار في تصريحات إذاعية: "وقعت للأهلي بعد مكالمة حسام البدري منذ عامين، وأخبرني حينها أنه يحتاجني في الفريق خاصة مع احتراف أحمد حجازي".

وواصل: "وقعت للأهلي وتعطل انضمامي للقادسية الكويتي، ولكني لم أشعر بالراحة النفسية بعد أسبوع وشعرت أني تسرعت في التوقيع للأهلي، وتواصلت مع مدير الكرة في نادي الزمالك وأخبرته بما حدث".

أحمد دويدار: وقعت للأهلي بعد طلب حسام البدري ضمي، ولكن لاعبي الأهلي رفضوا انضمامي بعدما فضلت الانضمام للزمالك عندما كنت لاعبًا في نادي الشرطة 🔴 pic.twitter.com/6qVGb8g7vW — جول مصر (@goaleg) February 12, 2019

وأكمل: "ولقد علمت، أن بعض من لاعبي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، لم يرغبوا في انضمامي للفريق، حيث أنني فضلت الزمالك على الأهلي عندما كنت لاعباً في الشرطة".

وأردف: "وعندما فشلت المفاوضات، طالبني مسؤولو الأهلي إعادة الأموال التي حصلت عليها عند التوقيع، إلا أنني رفضت وأخبرتهم أنها كانت تعويضاً عن فشل انضمامي للقادسية".

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ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، مساء السبت القادم في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري المصري، على استاد بتروسبورت.