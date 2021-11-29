دوناروما يفوز بجائزة ليف ياشين لـ أفضل حارس في العالم وسط جدل مثير

فاز الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وجاء ذلك خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم اليوم في قصر لو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور نخبة من نجوم العالم.

وتفوق دوناروما على مجموعة كبيرة من النجوم حول العالم، من بينهم إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي الذي توج معهم بدوري الأبطال ولايزال يقدم مستويات مبهرة ليفتح وابلًا من الانتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء الترتيب كالآتي:

9| سمير هاندانوفيتش| إنتر

9| كيلور نافاس | باريس سان جيرمان

8| تيبو كورتوا | ريال مدريد

7| كاسبر شمايكل | ليستر سيتي

6| إيميليانو مارتينيز | أستون فيلا

5| مانويل نوير | بايرن ميونخ

4 | إيديرسون مورايش | مانشستر سيتي

3 | يان أوبلاك | أتليتكو مدريد

2 | إدوارد ميندي | تشيلسي

1 | دورناروما | باريس سان جيرمان

وقال دوناروما عقب تسلمه للجائزة: "لقد كان موسمًا رائعًا، أنا سعيد جدًا لهذه اللحظة، وأود أن أشكر رئيس باريس الذي وقع معي في الصيف، كما أود أيضًا شكر عائلتي".

الجدير بالذكر أنّ دوناروما حصل على هذه الجائزة نظرًا لما قدمه من موسم استثنائي على صعيد الأرقام وتتويجه ببطولة يورو 2020 رفقة منتخب بلاده، إيطاليا في يوليو الماضي.











