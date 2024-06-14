دوناروما: نسعى لإعادة أيام إيطاليا الساحرة!

دوناروما يتعهد باستعادة مجد إيطاليا...

تعهد دوناروما، قائد وحارس مرمى باستعادة مجد منتخب بلاده، في بطولة يورو 2024، التي تنطلق مساء اليوم الجمعة بمواجهة ألمانيا واسكتلندا، على ملعب أليانز آرينا.

وسيشارك المنتخب الإيطالي، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من إسبانيا، كرواتيا، بالإضافة إلى منتخب ألبانيا، ومن المنتظر أن يفتتح الأتزوري، مشواره أمام ألبانيا مساء غد السبت.

وقال دوناروما في المؤتمر الصحفي للمباراة: "عندما نشارك في مسابقة كهذه فإن الطاقة ترتفع بشكل طبيعي، الروح التي كانت في الفريق منذ ثلاث سنوات، لازالت موجودة وسنحاول إعادة احياء ليالي إيطاليا الساحرة".

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وعن حصوله على شارة القيادة، قال دوناروما: "سأحاول تقديم كل شيء للفريق، وتقديم المشورة مثل ما حدث معنا قبل ثلاث سنوات، ولكن الفريق جاهز ولن يحتاجوا إلى نصيحتي، أولئك الذين كانوا معنا في النسخة الماضية سيخبرون اللاعبين الجدد كيفية الوصول إلى النهائي".

وتابع: "هناك الكثير من القادة في الفريق سوف أحاول أن أجعل صوتي مسموعًا، وأقدم أفضل ما لدي، البطولة الأخيرة كانت رائعة إنها كانت تجربة لا تنسى، لكننا الآن نحاول كتابة صفحة أخرى في كتب التاريخ".

وعن طريقة لعب الأتزوري، سواء بثلاثة مدافعين أو أربعة، قال دوناروما: "الشيء المهم ليس طريقة اللعب، ولكن كيف يؤدي الجميع دورهم، ولكن كحارس مرمى الأمر نفسه بالنسبة لي، من المهم أن يكون لدينا فريق مدمج ومتماسك يهاجم معًا ويدافع معًا، وبطبيعة الحال سيلعب المنافسون بشكل مختلف، ولكن سيكون مدربنا جيد جدًا في التعامل مع كل موقف".