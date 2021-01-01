دوناروما .. رايولا يُخبر ميلان بالخبر الصادم، والنادي يرد

عقد حارس المرمى ينتهي بنهاية الموسم الجاري

أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن مينو رايولا أبلغ إدارة ميلان رسميًا بالخبر الصادم المنتظر حول موكله حارس مرمى الفريق "جانلويجي دوناروما"، والذي سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ميلان جدد عقد دوناروما عام 2016 لمدة 5 سنوات مقابل حصوله على 6 ملايين يورو سنويًا، وقد عرضت عليه الإدارة الحالية التجديد مقابل منحه 8 ملايين يورو سنويًا، لكنه ووكيله رايولا رفضا الأمر.

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هذا الموقف من جانب اللاعب أشعل غضب جمهور الروسونيري، وقد التقت مجموعة من الأولتراس مع دوناروما يوم السبت الماضي وطلبوا منه تجديد عقده قبل مواجهة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي، وحذروه من أن عدم فعل ذلك يجعلهم يرفضون تواجده في المباراة، وقد أبلغهم اللاعب بعدم توقيعه للبيانكونيري ورغبته الأكيدة بالاستمرار مع ميلان.

باولو مالديني المدير التقني لميلان علق على تصرف الجماهير بالتأكيد على أن اختيار التشكيل الأساسي أمر يعود للجهاز الفني بقيادة ستيفانو بيولي فقط، مشيرًا إلى تأجيل ملف تجديد عقد دوناروما إلى نهاية الموسم.

الصحيفة الوردية أكدت أن رايولا أبلغ الميلان رسميًا بوجود عرض لصاحب الـ22 عامًا سيحصل بموجبه على 10 ملايين يورو سنويًا، ليؤكد بذلك التقارير التي تحدثت عن تقديم يوفنتوس لعرض بهذا الرقم لدوناروما.

مسؤولو النادي ردوا سريعًا على وكيل اللاعبين الشهير بالتأكيد على رفضهم زيادة عرضهم لتجديد عقد دوناروما حتى في حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.