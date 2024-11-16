دوناروما: غياب مبابي جيد لنا لأنه لن يزعجنا

مبابي يغيب أمام إيطاليا...

يرى جانلويجي دوناروما، حارس مرمى منتخب إيطاليا، أن غياب كيليان مبابي، لاعب فرنسا، عن قمة المنتخبين، سيكون مؤثرًا إلا أن المنتخب الفرنسي، لديه بدلاء مميزين ولن يكون هناك أي اختلاف عن مشاركة كيليان.

ويستعد المنتخب الإيطالي، لاستضافة نظيره الفرنسي، مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة السادسة، من مجموعات دوري الأمم الأوروبية، على ملعب سان سيرو.

وكان ديديه، ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، قرر عدم استبعاد مبابي، من المباراة المرتقبة، ليستمر غياب كيليان عن الديوك في الفترة الأخيرة.

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وقال دوناروما في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أعرف شيئًا عن اختيارات الفرق المنافسة، لا أعرف ما حدث ولكن بالتأكيد غياب مبابي، هام للغاية، إنه أحد أقوى اللاعبين في العالم لو شارك كان سيزعجنا كثيرًا، لكن هناك لاعبون آخرون في فرنسا".

وتابع: "أعرفهم جميعًا لديهم جودة مميزة فهم مهاجمون أقوياء مثل باركولا، وكولو مواني، فهم يلعبون معي في باريس، فرنسا لديها بدلاء أقوياء للغاية يمكنهم إزعاجنا".

وعن وضع إيطاليا الحالي، قال دوناروما: "لدينا تشكيلة مميزة، إنهم شباب يريدون إظهار أفضل ما لديهم، الجزء الصعب هو أن نواصل ما نقدمه، هدفنا الآن هو الاستمرار في التحسن وإمتاع الجماهير".

جدير بالذكر أن إيطاليا تتصدر المجموعة الثانية في المسار الأول برصيد 13، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الفرنسي، صاحب المركز الثاني.