دولة كاريبية.. جرينوود يترك إنجلترا ويحدد منتخبه القادم!

نجم مارسيليا مر بفترات صعبة في مسيرته

تبدو الأمور واضحة في الوقت الراهن فيما يخص المستقبل الكروي للنجم ماسون جرينوود، الذي عاد إلى الملاعب في فبراير 2023 بعد أكثر من عام من الإيقاف.

إنجلترا لن تكون مكانًا يرحب بجرينوود، يبدو هذا من خلال دوريها الممتاز، وكذلك من خلال منتخب الأسود الثلاثة، هذا ما بات إعلانه رسميًا مسألة وقت لا أكثر.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" وقع جرينوود على جميع الأوراق اللازمة لتحويل جنسيته الرياضية من إنجلترا إلى جامايكا، مهاجم مارسيليا اتخذ القرار بعد أن أظهر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه لن يتم اختياره أبدًا لمنتخب إنجلترا مرة أخرى.

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أهلية جرينوود لتمثيل جامايكا تأتي من خلال والده المولود في الدولة الكاريبية، والآن باتت قواعد "فيفا" لتغيير الجنسيات الرياضية متساهلة بعض الشيء في لعب مباراة واحدة بقميص منتخب معين، وهو ما حدث في حالة جرينوود مع إنجلترا.

كل شيء بدأ في يناير 2022، حينما اعتقل جرينوود للاشتباه في ارتكابه جريمتي الاغتصاب والاعتداء الجسدي، والانخراط في سلوك قسري تجاه قاصرات، لكن تم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه في فبراير 2023.