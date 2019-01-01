دوس سانتوس يتفاعل مع رسائل الاطمئنان على إصابته المروعة

لاعب توتنهام وبرشلونة السابق يُطمئن عشاقه على إصابته بعد خضوعه لعملية جراحية

تفاعل لاعب برشلونة وتوتنهام السابق جيوفاني دوس سانتوس، مع رسائل الدعم التي انهالت عليه، بعد تعرضه لإصابة سيئة في مشاركته الأخيرة مع فريقه الحالي كلوب أمريكا، والتي على إثرها اضطر للخضوع لعملية جراحية.

وعاد صاحب الـ30 عامًا إلى وطنه بعد انتهاء عقده مع ناديه الأمريكي السابق لوس أنجلوس جالاكسي، الذي دافع عن ألوانه لمدة 4 سنوات، منهم حوالي موسمين عانى خلالهما الأمرين مع لعنة الإصابات.

وبعد ظهوره اللافت مع نادي كلوب أمريكا في أول خمس مباريات، أصيب في مباراة الكلاسيكو ضد شيفاز غوادالاخارا، وبعد تدخل عنيف من قبل المدافع أنطونيو بريسنو، ليضطر دوس سانتو لمغادرة الميدان، في القمة التي حسمها فريقه بنتيجة 4-1، بعدما أنهى الفريق الخاسر المباراة بتسعة لاعبين.

وبعد خضوعه للجراحة، قال جيوفاني من على سرير غرفة العمليات "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم ودعواتكم، الحمد لله الأمور تسير على ما يرام، وسأعود قريبًا وأقوى".

يضرب من جديد 🚀



مهما بدت الزاوية صعبة أو مستحيلة 📐

سيسجل ويحتفل 💥



هكذا اعتدنا فاردي 💁‍♂️😅



📊جيمي سجّل حتى الآن 17 هدفًا مع ليستر بالدوري في عام 2019



▪️فقط أجويرو سجّل أكثر بـ 20 هدفًا

▪️وماني بـ 18 هدفًا pic.twitter.com/EL7msuZN8N — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 29, 2019

واعتقد الطاقم الطبي للفريق المكسيكي في بداية الأمر أن الإصابة عبارة عن كسر في الركبة، إلا أن نتائج الفحص أظهرت أنها أقل ضررًا، مع ذلك سيبقى خارج الخدمة لمدة لن تقل بأي حال من الأحوال عن ستة أسابيع.