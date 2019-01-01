تشافي: سعيد بالفوز لا بالأداء أمام أم صلال

السد هزم أم صلال في دوري نجوم قطر لكنه لم يقدم الأداء المرضي لمدربه تشافي أسطورة برشلونة السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري رضاه عن انتصار فريقه في دوري نجوم قطر على أم صلال، لكن معربًا في نفس الوقت عن استيائه من الأداء.

بطل دوري نجوم قطر الذي يستعد لمواجهة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا تغلب بصعوبة يوم أمس على أم صلال وبهدفين مقابل هدف أحرزهما أكرم عفيف وبغداد بونجاح.

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نجم برشلونة السابق تحدث عقب المباراة قائلًا "أنا سعيد بالطبع، رغم أننا لم نُقدم كل ما لدينا ولم نلعب جيدًا، لكن الهدف الأهم تحقق وهو الفوز والنقاط الثلاثة. سعيد بالنتيجة وليس بالأداء، عانينا من الهجمات المرتدة لأم صلال لكننا تمكنا من العودة بالنتيجة".

أضاف "تعودنا على الضغوطات وتوالي المباريات في السد، ورأينا أم صلال يُقاتل أكثر أمام السد وهذا أمر كنا نعرفه مسبقًا وندرك تمامًا أننا سنواجه تحديات مختلفة أمام كل الفرق. هدفنا هو المنافسة على كل البطولات والفوز بكافة المباريات، والدوري مازال طويلًا".

وعن إراحة بعض لاعبيه، قال تشافي "تعمدت إراحة بعض اللاعبين وسأكرر الأمر كلما سنحت الفرصة، أم صلال كان قادرًا على معادلة النتيجة لكننا في نفس الوقت كنا قادرين على زيادة الفارق حتى اللحظة الأخيرة".

وأتم المدرب قوله بأن السد لم يُقدم الأداء الجيد لكنه كان أفضل من المنافس، مشيرًا لشعوره بالقلق خلال اللقاء لكن أيضًا بالثقة في قدرة لاعبيه حسم اللقاء وهو ما حدث.