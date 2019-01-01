هالجريمسون: العربي هزم الخور بفضل شخصيته القوية

مدرب العربي هالجريمسون سعيد بالفوز الصعب على الخور ويراه أتى بسبب شخصية الفريق القوية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق العربي فوزًا قاتلًا على الخور في الجولة السادسة من دوري نجوم قطر يوم أمس الجمعة، إذ هزمه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 1-1.

ونجح العربي في إحراز هدفين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع فيما أهدر الخور ركلة جزاء كانت كفيلة بمنحه التقدم 2-1 عند الدقيقة الـ93 وقبل أن يُسجل منافسه هدفي الانتصار.

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المدرب هيمير هالجريمسون أبدى سعادته البالغة بهذا الفوز الصعب، مؤكدًا أن شخصية الفريق القوية كانت أهم أسباب الانتصار الثمين.

مضيفًا في تصريحاته بعد اللقاء "شخصية الفريق القوية منحتنا الانتصار في مباراة كانت صعبة جدًا أمام فريق منظم قدم أداءً طيبًا طوال المباراة، سببوا لنا الكثير من المشاكل خاصة من حيث قوتهم الدفاعية وحُسن تنظيمهم".

أضاف "أشكر اللاعبين على ما قدموه من روح قتالية وإصرار هائل على الفوز، تأثرنا بالقوة الدفاعية للخور وتأثر الأداء العام للمباراة بكثرة التوقفات من جانب الحكام، أتمنى أن يتحلى الحكام بمرونة أكبر لزيادة المتعة".

أتم المدرب الأيسلندي مؤكدًا أن فريقه كان الأفضل خلال اللقاء خاصة في الشوط الثاني الذي بحث خلاله عن الهدف بقوة وإصرار حتى تحقق له ما أراد في النهاية.