مدرب الأهلي: مركز الخريطيات في الدوري خادع، هدفنا التقدم في الترتيب

المدرب هنأ قطر على الفوز بكأس آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد روبين دي لاباريرا المدير الفني للأهلي القطري بمنافسه في الجولة القادمة من دوري نجوم قطر "الخريطيات"، مؤكدًا أن مركزه في الدوري لا يعكس أبدًا مستواه الجيد.

ويتذيل الخريطيات جدول ترتيب الدوري القطري بعدما فشل في جمع أكثر من 3 نقاط من مبارياته الـ15 في البطولة، فيما يحتل الأهلي المركز الخامس بـ26 نقطة.

وأكد المدرب الإسباني سعادته بالعمل في قطر وهنأ المنتخب على فوزه بكأس آسيا 2018، موضحًا أن هدفه هو تطوير أداء الأهلي والتقدم في الترتيب، ومؤكدًا على صعوبة المواجهة القادمة ضد الخريطيات الذي يُكافح لتفادي الهبوط.

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صاحب الـ33 عامًا أكد استفادته من فترة التوقف الطويلة، قائلًا "كانت فرصة جيدة للتعرف على الفريق، وعلى كل لاعب وكذلك بناء طريقة اللعب التي نود الاعتماد عليها. نحن نحترم ما قدمه الفريق في الفترة الماضية وسنقوم بالبناء على ما مضى لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".

وأضاف حول منافسه في الجولة الـ16 من البطولة "شاهدنا فريق الخريطيات من قبل وأنا مندهش للمستوى الجيد والقوي الذي يقدمه، وترتيبه في الدوري، والذي لا يعكس المستويات التي يقدمها. نحن يهمنا الفوز، وكذلك الخريطيات، وبالنسبة لنا نخوض المباراة القادمة من أجل التقدم في الترتيب.

"ما أركز عليه الآن هو مساعدة اللاعبين لتطوير الاداء، نحن في إسبانيا نتعلم كثيرًا ونخوض الكثير من المباريات التي تمنحنا خبرة أكبر، وهذا ما سأقوم بنقله للاعبين".

أتم قائلًا حول طموحاته في الموسم الجاري "أفكر بداية في الفوز على الخريطيات، وبعدها سنأخذ كل مباراة على حدا ونأمل أن يحظى الفريق بمركز متقدم".