دوري روشن يُناديكم .. رسالة مفاجئة من كريستيانو رونالدو لنجوم العالم

النجم البرتغالي يتحدث عن إنجازاته في عام 2023

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حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة مفاجئة إلى نجوم العالم، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وقال رونالدو خلال تصريحات مع مراسل SSC خالد العرافة عقب لقاء التعاون: "تحدثت من قبل وقلت أن الدوري السعودي سيكون من أقوى 5 دوريات في العالم، والآن أقول أن دوري روشن يُشاهده الجميع في العالم".

النجم البرتغالي أضاف: "أنصح جميع نجوم العالم بالقدوم إلى دوري روشن السعودي، بسبب قوة التنافس وشهرته عالميًا خلال الوقت الحالي".

وتحول كريستيانو للحديث عن عام 2023، حيث قال: "عام 2023 كان جميلًا بالنسبة لي مع النصر والمنتخب البرتغالي، لأنني سجلت العديد من الأهداف وحقق الانتصارات محليًا ودوليًا".

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ونجح رونالدو في أن يحسم لقب هداف العالم لعام 2023، بعدما نجح في تسجيل 54 هدفًا، تفوقًا على الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 52 هدفًا، والنرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ50 هدفًا.

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