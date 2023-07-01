ضربة جديدة لبرشلونة؟ سفيان أمرابط على رادار عملاق سعودي

الدولي المغربي ينتظر أن يدعم دوري روشن بدءًا من الموسم المقبل

دخل المغربي سفيان أمرابط دائرة اهتمام نادي الأهلي السعودي لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري ، لينضم إلى كتيبة اللاعبين الكبار الذين ينتظر أن يدعموا دوري روشن بدءًا من الموسم المقبل.

ودعم الأهلي صفوفه بعدد من اللاعبين على رأسهم السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي السابق، في ظل سعي كتيبة "الراقي" للعودة بقوة إلى منصات التتويج بعد موسم قضوه في الدرجة الأولى "دوري يلو".

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية بأن الأهلي يعتزم ضم أمرابط إلى صفوفه، وذلك وسط اهتمام كبير من كبار أوروبا بالحصول على خدمات الدولي المغربي الذي قدم كأس عالم ولا أروع مع منتخب أسود الأطلس.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة قد تكون لمدة 4 مواسم بدءًا من الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يتخطى العرض المادي للأهلي عروض الأندية الراغبة في ضمه من فيورنتينا وعلى رأسهم برشلونة وليفربول.