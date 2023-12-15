"دوري روشن لايقل عن البريميرليج" .. تصريح مفاجئ من نجم الرياض

تعرف على ما قاله نجم الرياض

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تحدث النجم الجامايكي أندري جراي لاعب نادي الرياض، عن تركه للدوري الإنجليزي الممتاز والانتقال إلى دوري روشن السعودي، مقارنًا بين الدوريين.

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وقال جراي خلال حديث له مع "BBC": "الخطوة كانت مثيرة بالنسبة لي كان رؤية اللاعبين يأتون للدوري السعودي مذهلة، أدرك أنني لن أعود للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المجيء إلى هنا كان جيدًا".

وأضاف: "هناك أندية هنا في الدوري السعودي تتمتع بجودة أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، اللاعبون الأجانب والمحليين يتمتعون بالمستويات المميزة".

وواصل: "أعتقد أن غالبية اللاعبين السعوديين هم شباب خاصة في الرياض، والجميع يُتابع فريق نيمار (الهلال) وفريق رونالدو (النصر)".

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واختتم نجم واتفورد السابق حديثه قائلًا: "يحضر مباريات الرياض ما بين الـ 100 إلى 200 مشجع، باستثناء مبارياتنا أمام الفرق الكبرى، تجد أن المدرجات مكتملة، والأمر لا يسبب مشكلة لي لأنني اعتدت على هذا الأمر منذ نشأتي".

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