فيني يتعرض للطرد الثاني في "ميستايا"

خطف النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد والمتوج بجائزة الأفضل في العالم 2024 من "فيفا"، حديث الإعلام الرياضي العالمي بعد واقعة طرده خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا.

وغادر فينيسيوس ملعب "ميستايا" معقل نادي فالنسيا، مطرودًا، عقب اعتدائه بدون كرة على حارس مرمى "الخفافيش" المقدوني ستول ديميتروفسكي، في الدقيقة 79 من عمر المباراة بينما كان فريقه متأخرًا بهدف ويكافح للعودة في النتيجة.

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واستطاع بالفعل لاعبو الملكي تحقيق "الريمونتادا" وقلب تأخر الفريق بهدف للفوز بهدفين سجلهما لوكا مودريتش وجود بيلينجهام رغم النقص العددي، في المباراة المؤجلة من الجولة 12 من عمر الليجا.

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ونشر الجناح البرازيلي عبر حسابه الرسمي على شبكة "X" (تويتر سابقًا) رسالة اعتذار لزملائه على تصرفه الطائش، بينما وجه لهم الشكر على تصحيح خطئه والعودة من ملعب فالنسيا بالنقاط الثلاث، حيث كتب: "أعتذر وأشكر الفريق".

وفي نفس السياق، حرص الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل على ترك رسالة في التعليقات على تغريدة فينيسيوس، قائلًا: "لا عليك .. انتصر الفريق وننتظرك في الدوري السعودي قريبًا"، لتتوالى التعليقات من الجماهير السعودية على هذه التغريدة.

يذكر أن ريال مدريد تلقى بالفعل عرضًا فلكيًا من الدوري السعودي للمحترفين، من أجل التعاقد مع فينيسيوس جونيور في الصيف الماضي، ورغم رفض النادي واللاعب للفكرة إلا أن محاولات السعودية لا تتوقف للفوز بالجوهرة السعودية، من أجل أن يكون واجهة لكأس العالم 2034 التي تقام في المملكة.

وتعرض فيني للطرد الثاني من الملاعب في مسيرته الرياضية، وكلاهما أمام فالنسيا وعلى ملعب ميستايا الذي يواجه داخله الكثير من الهتافات المعادية واستفزازات الجماهير ولاعبي المنافس.