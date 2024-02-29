وعد رسمي .. ميركاتو صيف 2024 سيكون تاريخيًا في دوري روشن السعودي

موسم الانتقالات القادمة سيكون تاريخيًا، وسيتم تخصيص أندية جديدة

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اعتقد البعض أن ما قامت به أندية دوري روشن السعودي بانتقالات تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 لن يتكرر، ولكن يبدو أننا على موعد مع انتقالات ستكون تاريخية أيضًا الصيف المقبل.

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وكشف سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، خلال حديثه في قمة أعمال كرة القدم التي نظمتها صحيفة "فايننشال تايمز": "استثمارنا طويل الأجل، ولسنا في هذا الوضع لمدة موسم واحد".

وأضاف: "نشعر بالسعادة لما قمنا بإنجازه، لأننا متقدمون قليلًا عن الجدول الزمني، وتم تسليط الضوء على التحول السريع في دوري روشن السعودي، ومن خلال عمليات شراء اللاعبين الصيف الماضي، وهذا ما سنستمر عليه الأسواق القادمة".

وأشار اللذيذ إلى أنه من المقرر أن يتم خصخصة مجموعة أخرى من الأندية قبل نهاية مايو المقبل، مما قد يجلب أموالًا جديدة للفرق التي لم تكن نشطة بسوق الانتقالات الماضي.

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وأبهرت الأندية السعودية العالم في صيف 2023، بعدما نجحت في التعاقد مع نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، لتدعيم صفوفها.

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