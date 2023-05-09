دوري روشن الخطة "ب" .. ضوء أخضر مفاجئ يقرب ليونيل ميسي من برشلونة!

عملية عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة تصبح أكثر قابلية للتحقيق..

shahid

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني سيحصل أخيرًا على مراده باستعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد موسمين قضاهما في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تلقى "البلوجرانا" دفعة هائلة في سعيه نحو استعادة أسطورته.

العقبة الأكبر في سعي برشلونة للتعاقد مع ميسي كانت رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، والتي يجب أن توافق على إتمام الصفقة بالنظر إلى وضع برشلونة المالي ومعاناته مع قانون اللعب المالي النظيف في "لا ليجا".

برنامج "onze" عبر محطة راديو كتالونيا الإذاعية الإسبانية كشف عن مفاجأة بتغيير موقف تيباس، الذي أعطى الضوء الأخضر للاقتراح الذي قدمه برشلونة ليكون قادرًا على استعادة ميسي.

وحسب التقرير فإن تيباس يرى أن عودة ميسي إلى الدوري الإسباني ستفيد المسابقة بشكل كبير، لكن على برشلونة الالتزام بالواجبات التي تعهد بها في خطته لإتمام الصفقة.

تتضمن خطة عودة ميسي بيع لاعبين بقيمة 100 مليون يورو على الأقل، وبرشلونة مقتنع بأنه سيكون قادرًا على ذلك دون أن يضطر للتخلي عن أي لاعب لا يمكن المساس به من قبل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، مثل بيدري أو رونالد أراوخو.

ويفكر برشلونة في بيع أنسو فاتي ورافينيا، ويرى النادي أن الثنائي يمكن أن يجلب ذلك المبلغ بالفعل بسهولة.

المصدر نفسه أوضح أن ميسي واضح للغاية بشأن أمرين، الأول هو أن فترته في باريس سان جيرمان قد انتهت تمامًا، والثاني هو أن الأرجنتيني لا يريد إنهاء مسيرته في الدوري السعودي، وأن ذلك الخيار لن يكون سوى مخرج إذا لم تنجح عودته إلى "كامب نو".

Shahid