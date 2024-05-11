لا يريد "دوري ثانوي!" .. فالنسيا يقطع طريق أندية السعودية نحو صفقة "عملاق الليجا"

رايو فاييكانو لا يجد ردًا على طلبه

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كشفت تقارير صحفية، عن موقف المقدوني ستول ديميتريفسكي حارس مرمى رايو فاييكانو، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ديميتريفسكي الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، تلقى عدة عروض للتجديد مع فاييكانو، آخرها وصل إلى 2 مليون يورو، لكنه لا يرد على هذه العروض.

وأشارت إلى أن رايو فاييكانو يشك في أن ديميتريفسكي لديه اتفاق مع نادٍ آخر، وعلى الأرجح فالنسيا، الذي يريد التعاقد مع الحارس البالغ من العمر 30 عامًا بسبب الأزمة التي يعاني منها على مستوى حراسة المرمى.

وأضافت "آس": "الحارس المقدوني تحصل على عروض مهمة من الدوري السعودي، لكنه يتحمس أكثر للذهاب إلى فالنسيا، حيث يرى أنه لا يزال يعتبره لاعبًا مميزًا في الدوري الإسباني ولا يرغب بعد في الانتقال إلى دوري ثانوي".

ويسابق فالنسيا الزمن من أجل حسم صفقة الحارس ديميتريفسكي، في ظل اقتراب جورجي مامارداشفيلي من الرحيل عن الخفافيش هذا الصيف، وإصابة الحارس البديل خاومي دومينيك.

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وختمت "آس" لكن حتى لو بقي جورجي، فإن فالنسيا يتمسك بضم ديميتريفسكي من أجل تدعيم حراسة مرماه، وهو ما يصعب مهمة أندية الدوري سعودي في الفوز بهذه الصفقة.

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