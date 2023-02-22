دوري أبطال أوروبا | مانشستر سيتي يتعادل أمام لايبزيج .. وروميلو لوكاكو ينقذ إنتر ضد بورتو

نتائج ليلة الأربعاء في آخر مباراتين من ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23..

حقق إنتر الإيطالي الفوز على ضيفه بورتو البرتغالي بهدف دون رد، فيما عاد مانشستر سيتي بالتعادل من ملعب لايبزيج الألماني، وذلك في ختام مباريات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23.

في المباراة التي أقيمت على ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيج، اكتفى مانشستر سيتي بالتعادل مع لايبزيج بهدف لمثله.

الجزائري رياض محرز افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، مستغلًا تمريرة رائعة من الألماني إلكاي جوندوان، ليسدد الجزائري كرة رائعة في مرمى أصحاب الأرض.

إلا أن المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول تمكن من تعديل النتيجة لصالح لايبزيج في الدقيقة 70، وذلك بعدما قابل كرة من ركلة ركنية بضربة رأس قوية في مرمى البرازيلي إيدرسون.

أما في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" فقد انتظر إنتر حتى الدقيقة 86 ليسجل الهدف الوحيد أمام بورتو، ويضمن الفوز في مواجهة الذهاب.

البلجيكي روميلو لوكاكو تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد، وذلك بعد ضربة رأس من البلجيكي تصدت لها العارضة، ليستغل مهاجم "النيراتزوري" الكرة المرتدة ويعيدها إلى حيث قصد في المرة الأولى.