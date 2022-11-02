دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد يتصدر مجموعته بخماسية في سلتيك ولايبزيج يقسو على شاختار

ريال مدريد يضمن صدارة المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2022-23 بخماسية في مرمى سلتيك.

تصدر نادي ريال مدريد الإسباني ترتيب المجموعة السادسة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعد فوزه العريض على سلتيك الاسكتلندي بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد دخل المباراة وهدفه الفوز من أجل تصدر المجموعة، وكان له ما أراد بعدما سجل الهدف الأول بعد مرور ست دقائق عن طريق الكرواتي لوكا مودريتش من ركلة جزاء، فيما أضاع البرازيلي رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 21 بالطريقة ذاتها.

وفي الشوط الثاني أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة 51، قبل أن يزيد فينيسيوس جونيور غلة النادي الملكي بالهدف الرابع في الدقيقة 61، وبعد عشر دقائق سجل فيديريكو فالفيردي هدف ريال مدريد الخامس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

فيما حملت الدقيقة 84 هدف سلتيك الوحيد في المباراة، عن طريق البرتغالي جوتا من ضربة حرة مباشرة مذهلة سددها ببراعة في مرمى تيبو كورتوا.

وفي المجموعة ذاتها، حقق لايبزيج الألماني فوزًا عريضًا على شاختار الأوكراني برباعية نظيفة، ليضمن المركز الثاني في المجموعة.

وبهذه النتائج، رفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، فيما احتل لايبزيج المركز الثاني برصيد 12 نقطة، وتأهل شاختار إلى الدوري الأوروبي باحتلال المركز الثالث برصيد ست نقاط، وودع سلتيك المنافسات الأوروبية بعدما تذيل ترتيب المجموعة بنقطتين.