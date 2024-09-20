حذفت حسابها على إنستجرام .. حكمة في دوري الأبطال تثور ضد وصفها بـ"المثيرة"!

تريد التركيز فقط على تقييمها في أداء وظيفتها

أعربت الحكمة الألبانية إيمانويلا روستا عن غضبها الشديد تجاه قيام المشجعين وبعض وسائل الإعلام بالتركيز على مظهرها الخارجي، ووصفها بشكل مستمر "بالمثيرة".

الحكمة البالغة من العمر 30 سنة هي أول سيدة تحكم في دوري الدرجة الأولى للرجال في بلادها، وهي أول حكمة دولية ألبانية، وأدارت مباراة ريال مدريد وسبورتنج لشبونة في تصفيات دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وخلال حديثها مع وكالة "فرانس برس" انتقدت روستا قيام الصحف بوصفها بـ"الحكمة" المثيرة، بدلًا من تقييمها في وظيفتها، وقالت في تصريحاتها:"يجب أن يركزوا على أداء مهمتي أكثر من أي شيء آخر".

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وأضافت:"عليك أن تقاتل بجد حتى يتم قبولك، التحكيم ليس مسألة جنس، بل كفاءة لاتخاذ القرارات الجيدة، تحتاج إلى معرفة قواعد اللعبة وأن تتمتع باللياقة البدنية اللازمة وقدرة كبيرة على التركيز".

TOD

وتابعت:"رابطة الحكام الألبان تعمل دائمًا على مساندة النساء، لذلك حالتي ليست صدقة، آمل ألا يكون الأمر بعيدًا عندما يكون هناك أربع نساء يحكمن مباراة في فئة الرجال، لأنه على الرغم من أنها بيئة يهيمن عليها الذكور، إلا أنني أشعر بالاحترام والتقديل للعمل الذي أقوم به".

يذكر أن روستا الذي اضطرت لحذف حسابها على موقع "إنستجرام" بسبب تصنيفها كحكمة مثيرة، سبق أن عملت في كرة السلة في ألبانيا، وأدارت 15 مباراة في الدوري الألباني لكرة القدم للرجال.