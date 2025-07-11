رغم عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.. تغيير آخر في موقف جيوكيريس من مانشستر يونايتد!

أفادت التقارير بأن فيكتور جيوكيريس قد غير مجددًا خططه المستقبلية

ماذا حدث؟

قيل إن اللاعب الدولي السويدي رفض اهتمام الشياطين الحمر ثلاث مرات، حيث لم يكن يرغب في العودة إلى مدربه السابق في سبورتنج روبن أموريم في أولد ترافورد.

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يواصل جيوكيريس سعيه للانتقال إلى آرسنال، حيث تجري المفاوضات بين الطرفين. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، حيث يبدو أن آرسنال متردد في تلبية مطلب سبورتنج البالغة 69 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار).

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هل تعلم

تم قطع الجسور في البرتغال، حيث غاب جيوكيريس عن التدريبات التحضيرية للموسم الجديد، وهو حريص على الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. في ضوء ذلك، أفادت صحيفة Correio da Manha أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد يدعو مانشستر يونايتد للعودة إلى طاولة المفاوضات.

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يقال إنه يعطي الشياطين الحمر "فرصة ثانية"، مع استمرار أموريم في البحث عن مهاجم رقم 9 متمرس، في ظل استمرار التساؤلات حول راسموس هويلوند ويوشوا زيركسي في مانشستر.

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ما هو مستقبل جيوكيريس؟

لم يخرج آرسنال من الصورة بعد، في حين أن أتلتيكو مدريد ويوفنتوس أبدوا اهتمامًا بجيوكيريس، يمكنهم جميعًا أن يقدموا لجيوكيريس فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا، التي لن يحظى بها مانشستر يونايتد في موسم 2025-2026.