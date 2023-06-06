دوري العواجيز السعودي .. أسطورة تتحطم تحت أقدام كريم بنزيما الذهبية

صفقة انتقال كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد تفضح ادعاءات دوري العواجيز السعودي

"دوريكم دوري عواجيز.. أنتم تجمعون النجوم كبار السن بالأموال"، جمل وشعارات نسمعها من البعض، في كل مرة يتم فيها الحديث عن الدوري السعودي للمحترفين.

السعودية نجحت في التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو "38 سنة"، في الميركاتو الشتوي الماضي، وضمه إلى نادي النصر، بينما تم الإعلان عن انتقال المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما "35 عامًا"، إلى فريق الاتحاد، منذ ساعات قليلة.

شعار دوري العواجيز تم ترديده، بعد إعلان النصر عن صفقة رونالدو مباشرة؛ خاصة أن اللاعب تم رفضه وقتها من عديد الأندية الأوروبية العملاقة، بالإضافة إلى مغادرته مانشستر يونايتد الإنجليزي، بخلافات عنيفة.

لكن، انتقال بنزيما إلى العميد الاتحادي، أثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن هذا الشعار يردده فقط كل من يغار من النجاحات التي تحققها المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات، بما فيها القطاع الرياضي.

أسطورة دوري العواجيز تتحطم بسبب كريم بنزيما

بنزيما وعلى الرغم من تقدمه في العمر، إلا أنه قدّم مستويات مبهرة مع نادي ريال مدريد، خاصة في العامين الماضيين؛ حيث قاد الفريق الأول لكرة القدم؛ للتتويج بثنائية الدوري الإسباني وأبطال أوروبا في موسم 2021-2022.

هذا المستوى المبهر الذي قدّمه كريم بنزيما، في الموسم قبل الماضي؛ قاده إلى اعتلاء عرش الساحرة المستديرة، عندما توّج بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العام، عام 2022.

أما في الموسم المنتهي 2022-2023، وعلى الرغم من فقدان لقبي الدوري وأوروبا، إلا أن المهاجم الفرنسي، حمل العملاق الإسباني على كتفيه مرة أخرى، وقاده إلى لقبي كأس الملك ومونديال الأندية.

وبالمجمل.. سجل مهاجم نادي الاتحاد الجديد، 31 هدفًا وصنع 6 آخرين خلال 43 مباراة رسمية شارك فيها بجميع المسابقات، بموسم 2022-2023.

إثبات آخر على أن بنزيما؛ جاء إلى الاتحاد في أفضل مستوياته؛ وليس للاسترخاء في دوري العواجيز السعودي، كما يزعم البعض؛ هو أن ريال مدريد كان يرغب بشدة في تجديد عقده حتى 2024 على الأقل، مع تلقي اللاعب بعض العروض من إنجلترا، بالإضافة إلى اهتمام من فريقه الفرنسي السابق أولمبيك ليون.

جدير بالذكر أن الأيام القليلة القادمة، قد تشهد انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "35 سنة"، إلى المملكة العربية السعودية، وبالتحديد إلى نادي الهلال.