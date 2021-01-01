دوري الرديف السعودي .. انقسام الأندية بين المؤيد والمعارض

مقترح جديد سيفيد الكرة السعودية

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك عددًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، متمسكة بصعوبة إجراء دوري رديف تحت 21 عامًا، بعد المقترح الذي تم تقديمه من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأول.

اتحاد كرة القدم قدم مقترحًا للأندية منذ يومين، لإقامة دوري رديف لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هناك عددًا من الأندية التي تمسكت بصعوبة إقامة دوري الرديف، على رأسهم الهلال والشباب، الذين رفضوا مقترح الاتحاد السعودي.

وأضافت الصحيفة أن ممثل الهلال أكد على أن اللاعب الذي يصل إلى عمر الـ21 عامًا ولا يثبت موهبته وإمكاناته، سيكون من الصعوبة استمراره مع الفريق، وبعض الأندية رأت أن الصعوبة ستكون في الملاعب والالتزامات المالية.

وعلى جانب آخر، هناك بعض الأندية التي رحبت بمقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم، بينها النصر والوحدة، والتي ترى أن إقامة دوري رديف سيكون أمرًا مفيدًا لجميع الأندية.

مناقشة المقترح تم خلال ورشة العمل التي شارك فيها إيوان لوبيسكو، المدير الفني لاتحاد كرة القدم، ونعيم البكر رئيس لجنة المسابقات، وتركي السلطان رئيس اللجنة الفنية، بحضور ممثلي أندية الدوري السعودي للمحترفين، ماعدا ممثل نادي العين.

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الصحيفة السعودية أكدت على أن اتحاد كرة القدم طرح فكرة تنظيم دوري الرديف، والتي ستصل قيمة جوائزه إلى 20 مليون ريال، بسبب عدم وجود مسابقة للفئة العمرية من 19 إلى 21 عامًا، وتسرب عدد من المواهب وابتعادهم عن كرة القدم.

ويرى اتحاد الكرة السعودي أن هذا الأمر يضر بالمواهب، بالإضافة إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب، مع عدم احتراف اللاعب السعودي خارجيًا.

اتحاد الكرة قدم امتيازات مالية لجميع الأندية، وذلك بتقديم مبلغ مليون ريال لكل فريق، بالإضافة إلى 40 ألف ريال عن كل فوز، وهناك مقترح آخر بتوزيع الجوائز على جميع الأندية بالتساوي، ومبلغ 4 ملايين ريال إلى الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.