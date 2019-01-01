علي صالح: الوصل لم يلعب جيدًا، والقادم أفضل

لاعب الوصل يتحدث عن الخسارة أمام عجمان في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اعترف علي صالح مهاجم الوصل أن فريقه لم يلعب جيدًا خلال مواجهة عجمان في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي، والتي خسرها بهدف دون رد.

ولم تكن الخسارة مخيبة للآمال فقط لفقدان النقاط الثلاثة ولأنها الثانية للفريق هذا الموسم، بل كذلك لأنها جاءت أمام فريق لعب منقوصًا منذ الدقيقة الـ12، إذ طُرد لاعب عجمان محمد الشحي مبكرًا بالبطاقة الحمراء بعد اعتدائه العنيف -حسب الحكم- على فابيو دا ليما.

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وقال صاحب الـ19 عامًا عقب المباراة لقناة دبي الرياضية "الحمد لله على كل حال، لم نؤد جيدًا اليوم باعتقادي وأهدرنا أكثر من فرصة أمام المرمى، نمر بفترة صعبة إن شاء الله القادم أفضل".

أضاف "حاولنا أن نستغل النقص العددي لعجمان وأن نهاجم في الشوط الثاني، وقد أجرى المدرب تغييرًا في التشكيل، لكننا لم نوفق".

أتم "نحن جميعًا نتحمل المسؤولية، وخاصة نحن اللاعبين نتعرض لضغوطات كبيرة، إذ اللعب في الوصل يتطلب منا الفوز دومًا وتقديم أداء أفضل كثيرًا مما فعلنا اليوم، إن شاء الله نُقدم الأداء المطلوب مستقبلًا والقادم أفضل".

يُذكر أن الوصل لا يمتلك سوى نقطة واحدة من مبارياته الثلاثة في دوري الخليج العربي الإماراتي هذا الموسم.