دوري الخليج العربي - الشارقة بطلًا.. كيف انتصر "العنبري" لتجربة المدرب الوطني؟

الشارقة يحسم لقب الدوري لصالحه في الموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

توج نادي الشارقة الإماراتي بلقب دوري الخليج العربي، في الموسم الحالي بعد ملحمة قوية ومنافسة مع أكثر من فريق على اللقب.

عبدالعزيز العنبري صاحب الـ41 عامًا كتب فصلًا جديدًا في تاريخ المدرب المحلي الإماراتي بعد التفوق الكبير على منافسيه في الموسم الحالي والتتويج بدوري الخليج العربي للمحترفين.

وكان العنبري قد تولى تدريب الشارقة خلفًا للبرتغالي بيسيرو الموسم الماضي، في آخر مباراتين من الدوري وقتها بعد تراجع الأداء والنتائج.

الشارقة توج بالدوري بعد الوصول إلى النقطة 56 بعد مرور 25 جولة من المنافسات حيث حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 8 وتلقى هزيمة واحدة فقط.

مطاردة قوية حتى الأنفاس الأخيرة من شباب الأهلي دبي، على لقب الدوري ولكن استطاع الشارقة في حسم البطولة بجهد لاعبيه ومدربهم طوال الموسم الحالي من المنافسات.

وما بين 14 فريق في دوري الخليج العربي الإماراتي، مدربًا محليًا واحدًا فقط وهو عبدالعزيز العنبري المدير الفني للشارقة استطاع أن يرفع راية المدرب المحلي عاليًة في الموسم الحالي.

ولأول مرة في تاريخ دوري الخليج العربي للمحترفين، يتوج مدرب محلي باللقب، بعد الموسم الأكثر من رائع قدمه العنبري في قيادة الشارقة نحو البطولة.

وتفوق العنبري على 13 مدربًا أجنبيًا خلال الموسم الحالي، على رأسهم رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، وداميان هيرتوج في الجزيرة، تين كات في الوحدة، كارلوس جاريدو في العين، وكرونوسلاف يورزيتش في بني ياس، لورينت ريجيكامب في الوصل، أيمن الرمادي في عجمان، كايو زاناردي في النصر، جوكيكا هادجفسكي في الظفرة، فابيو فيفياني في اتحاد كلباء، إيفان هاشيك مدرب الفجيرة، وجلال القادري في الإمارات، ودبا الفجيرة بقيادة باولو كاميلي.