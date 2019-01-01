رسميًا | عودة مارسيل كايزر لتدريب الجزيرة

أعلن الجزيرة رسميًا تعاقده مع مدربه القديم مارسيل كايزر لخلافة يورجن ستريبل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجزيرة الإماراتي رسميًا تعاقده مع المدرب مارسيل كايزر لخلافة الهولندي يورجن ستريبل الذي أقاله النادي الأسبوع الماضي لسوء نتائج الفريق وجمعه 4 نقاط فقط من مبارياته الثلاثة الأولى في دوري الخليج العربي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن كايزر وقع على عقد يمتد لموسمين قادمين، لتكون تلك تجربته الثانية مع الجزيرة الذي تولى تدريبه بداية موسم 2018-2019 قبل أن يفسخ عقده بالتراضي ويرحل لتدريب سبورتينج لشبونة البرتغالي.

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ووجه النادي شكره لمدربه السابق ستريبل، إذ قال عايض مبخوت الهاجري المدير التنفيذي لشركة الجزيرة الرياضية وعضو مجلس إدارتها " بداية أتوجه بالشكر للمدرب يورغن ستريبل على ما قدمه للفريق وللنادي خلال الفترة التي أمضاها معنا، وأتمنى له نيابة عن أسرة نادي الجزيرة كل التوفيق في مسيرته المهنية".

وأضاف الهاجري عن التعاقد مع كايزر "نحن سعداء باكتمال الاتفاق مع مارسيل وبعودته مجددًا لتدريب الفريق الأول بالنادي، هو مدرب فريق بإمكانيات فنية عالية كما أن معرفته للفريق وخبرته في البطولات المحلية والخارجية التي ينافس فيها الجزيرة خلال هذا الموسم ستكون عاملًا مساعدًا بالنسبة له وللاعبين، ونتمنى له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة".

ومن جانبه أبدى المدرب سعادته البالغة بالعودة للعمل في الإمارات، مضيفًا للموقع الرسمي للجزيرة "أنا سعيد جدا بالعودة لدولة الإمارات وبالعودة لتدريب الجزيرة بشكل خاص، وأتعهد للجميع بأنني واللاعبين سنبذل أقصى جهد لتقديم مستويات مميزة في جميع البطولات التي نخوضها، وأتمنى أن ننجح في إمتاع المشجعين بكرة القدم التي سنقدمها وأن نحتفل معهم بالعديد من اللحظات الرائعة على مدار هذا الموسم".



وأضاف الهولندي "أتطلع قدمًا لمقابلة جميع اللاعبين والعمل معهم مجددًا، وأنا واثق جدًا آننا سنبذل جهدًا مضاعفًا وسنقاتل بروح جماعية لتحقيق الأهداف الموضوعة للنادي في هذا الموسم".