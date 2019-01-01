مارسيل كايزر يقترب من العودة للجزيرة لخلافة ستريبل
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
أقال الجزيرة الإماراتي مدربه الهولندي يورجن ستريبل يوم أمس الجمعة نظرًا لتراجع أداء الفريق وحصده 4 نقاط فقط من مبارياته الثلاثة الأولى في دوري الخليج العربي.
ولم يكن الجزيرة الفريق الأول الذي يتخلى عن مدربه في الدوري الإماراتي رغم عدم مرور أكثر من 3 جولات عن انطلاق البطولة، إذ سبقه النصر واتحاد كلباء والوحدة.
رسميًا | الجزيرة يُقيل ستريبل ويجعله رابع ضحايا دوري الخليج العربي
وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن الجزيرة بات قريبًا من استعادة مدربه السابق "مارسيل كايزر" الذي قضى معه 5 أشهر ناجحة جدًا في بداية الموسم الماضي قبل أن يطلب الرحيل للعمل في سبورتينج لشبونه البرتغالي.
وعمل المدرب الهولندي مع سبورتينج منذ نوفمبر 2018 حتى سبتمبر 2019، وقد طُرح اسمه بقوة ضمن قائمة المرشحين لخلافة كايو زاناردي في النصر، لكن يبدو أنه اختار العمل مع فريقه السابق.
يُذكر أن الجزيرة بدأ موسمه بالفوز على الظفرة قبل أن يخسر ديربي أبو ظبي أمام الوحدة ويتعادل مع شباب الأهلي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 4 نقاط.