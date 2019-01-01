رسميًا | خورخي دا سيلفا يخلف فيفياني في تدريب اتحاد كلباء

أعلن اتحاد كلباء رسميًا تعاقده مع المدرب الأوروجواياني خورخي دا سيلفا ليخلف الإيطالي فيفياني في تدريب الفريق حتى نهاية الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اتحاد كلباء رسميًا تعاقده مع المدرب الأوروجواياني خورخي دا سيلفا لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان النادي قد أقال مدربه الإيطالي فابيو فيفياني لسوء نتائج الفريق في دوري الخليج العربي، إذ لعب 3 مباريات خسرها جميعًا أمام العين والشارقة وحتا ليتذيل جدول ترتيب الدوري الإماراتي دون أي نقاط.

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ولم يكشف النادي شيئًا عن التفاصيل المالية للتعاقد، لكنه اكتفى بنشر بعض الصور الخاصة بالمدرب خلال توقيع العقد عبر حسابه الرسمي في تويتر، وموضحًا أن مدة العقد موسم واحد.

وسبق للمدرب صاحب الـ57 عامًا أن عمل في الإمارات، إذ تولى مهمة تدريب بني ياس عام 2013، لكن تجربته الأنجح في المنطقة العربية كانت مع النصر السعودي حين قاده للفوز بلقب الدوري السعودي موسم 2014-2015.