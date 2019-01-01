كايزر: عموري لم يحصل على عطلة زواج، وسيلعب مباراة الجزيرة والنصر

مباراة قوية في الجولة القادمة من الدوري الإماراتي

أبدى مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة الإماراتي تقديره واحترامه لمنافسه القادم في دوري الخليج العربي "النصر"، مؤكدًا أنه يمتلك جهاز فني قوي ومجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم الهداف الإسباني ألفارو نيجريدو.

الجزيرة صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 23 نقطة سيلتقي مع النصر الخامس بنقاطه الـ20 على ملعب محمد بن زايد مساء الخميس القادم ضمن الجولة الـ12 من الدوري.

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وقال كايزر أنه لن يُكلف لاعبًا واحدًا محددًا برقابة نيجريدو، موضحًا أن ذلك ليس منطقيًا نسبة للقدرات العالية التي يمتلكها اللاعب، ومشددًا على امتلاك الجزيرة للاعبين مميزين قادرين على تقديم لقاء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية.

مضيفًا "أتوقع مباراة قوية بين الفريقين، ثقتي كبيرة في فريقي وقدرته على تحقيق الفوز وإحراز النقاط الثلاثة، خاصة مع إقامة اللقاء على ملعبنا وبين جماهيرنا".

وكشف المدرب الهولندي عن مواصلة سلطان الغافري الابتعاد عن المباريات، كما أكد غياب الثنائي خلفان مبارك وعلي خصيف عن اللقاء.

ونفى كايزر غياب عمر عبد الرحمن "عموري" عن اللقاء لزواجه قبل يومين، بقوله "لم يحصل عموري على عطلة زواج، هو متسوق للعب تلك المباراة المهمة".