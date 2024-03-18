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بلال محمد

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات

UEFA Nations League AFranceGermanyEnglandSpainItaly

كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، موعد ونتائج المباريات، ترتيب المجموعات والمنتخبات المشاركة...

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية من جديد، حيث تترقب الجماهير انطلاق نسختها الرابعة في موسم 2024-2025، ويأمل "الاتحاد الأوروبي" أن تواصل البطولة إثارة اهتمام الجماهير.

فكرة دوري الأمم الأوروبية جاءت في الأساس لاستبدال المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، بمنافسة قوية تجذب الجماهير، ومنح المنتخبات تنافسًا أقوى، وحوافز أكبر اقتصاديًا وجماهيريًا.

وزاد الاهتمام بشكل بالغ ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد التنافس القوي على اللقب، في أول ثلاث نسخ من البطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويقدم لكم "جول GOAL" كل ما تريد معرفته عن النسخة الرابعة من البطولة، المجموعات، موعد المباريات والنتائج والمزيد.

المسار أ:

ترتيب المجموعة الأولى:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1كرواتيا00000000
2البرتغال00000000
3بولندا00000000
4اسكتلندا00000000

ترتيب المجموعة الثانية:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1إيطاليا00000000
2بلجيكا00000000
3فرنسا00000000
4إسرائيل00000000

ترتيب المجموعة الثالثة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1هولندا00000000
2المجر00000000
3ألمانيا00000000
4البوسنة والهرسك00000000

ترتيب المجموعة الرابعة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1إسبانيا00000000
2الدنمارك00000000
3سويسرا00000000
4صربيا00000000

المسار ب:

ترتيب المجموعة الأولى:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1التشيك00000000
2أوكرانيا00000000
3ألبانيا00000000
4جورجيا00000000

ترتيب المجموعة الثانية:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1إنجلترا00000000
2فنلندا00000000
3ايرلندا00000000
4اليونان00000000

ترتيب المجموعة الثالثة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1النمسا00000000
2النرويج00000000
3سلوفينيا00000000
4كازخستان00000000

ترتيب المجموعة الرابعة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1ويلز00000000
2ايسلندا00000000
3مونتينجرو00000000
4تركيا00000000

المسار ج:

ترتيب المجموعة الأولى:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1السويد00000000
2أذربيجان00000000
3سلوفاكيا00000000
4إستونيا00000000

ترتيب المجموعة الثانية:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1رومانيا00000000
2كوسوفو00000000
3قبرص00000000
4جبل طارق - ليتوانيا00000000

ترتيب المجموعة الثالثة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1لوكسمبورج00000000
2بلغاريا00000000
3ايرلندا الشمالية00000000
4بيلاروسيا00000000

ترتيب المجموعة الرابعة:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1أرمينيا00000000
2جزر فارو00000000
3مقدونيا الشمالية00000000
4لاتفيا00000000

المسار د:

ترتيب المجموعة الأولى:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1جبل طارق - ليتوانيا00000000
2سان مارينو00000000
3ليختنشتاين00000000

ترتيب المجموعة الثانية:

المركزالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1مولدوفا00000000
2مالطا00000000
3أندورا00000000

ما هي القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية 2024-25؟

لم يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يتم عرض البطولة عبر تطبيق UEFA TV كما يمكن مشاهدته أيضًا عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2024-2025:

الدورالموعد
الجولة الأولى5 -7 سبتمبر 2024
الجولة الثانية8 -10 سبتمبر 2024
الجولة الثالثة10 - 12 أكتوبر 2024
الجولة الرابعة13 -15 أكتوبر 2024
الجولة الخامسة14 - 16 نوفمبر 2024
الجولة السادسة17 - 19 نوفمبر 2024

نصف النهائي

4 - 5 يونيو 2025

تحديد المركز الثالث

8 يونيو 2025

النهائي8 يونيو 2025

ما سجل الفائزين فاز بدوري الأمم الأوروبية؟

حقق منتخب البرتغال الفوز في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

فيما حقق منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية من البطولة، حيث فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1.

بينما حقق المنتخب الإسباني، لقبه الأول في البطولة، بالنسخة الثالثة بعد فوزه على كرواتيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

المنتخبمرات التتويجالوصافةالمركز الثالثالمركز الرابع
إسبانيا1 (2023)1 (2021)
فرنسا 1 (2021)-
البرتغال1 (2019)-
هولندا 1 (2019)
كرواتيا1 (2023)
إيطاليا2 (2021, 2023)
إنجلترا1 (2019)
سويسرا1 (2019)
بلجيكا1 (2021)
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