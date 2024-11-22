ثلاث نهائيات مونديالية .. رونالدو يصطدم بالدنمارك وقمتين ناريتين في دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية

مواجهات قوية في ربع نهائي البطولة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، عن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.

وأوقعت القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، المنتخب الإسباني "بطل يورو 2024" أمام نظيره الهولندي، حيث يلعب الفريق مباراة الذهاب خارج أرضه والإياب على أرضه "غالبًا في مدينة فالنسيا".

وعلى الجانب الآخر اصطدمت فرنسا بكرواتيا، على أن يلعب الفائز منهما مع المنتصر من إسبانيا وهولندا في نصف نهائي المسابقة.

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وأما البرتغال بقيادة نجمها كريستيانو رونالدو ستلعب أمام الدنمارك، وفي حالة فوزها ستلاقي المنتصر من القمة الأشرس في المسابقة بين إيطاليا وألمانيا.

وبهذه المباريات تتجدد نهائيات كأس العالم بين إيطاليا وألمانيا في 1982، إسبانيا وهولندا 2010، وفرنسا أمام كرواتيا في نهائي روسيا 2018.

ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي يومي 20 مارس 2025 "ذهاب" و23 من نفس الشهر "إياب"، ويُلعب نصف النهائي يومي 4 و5 يونيو، ويقام النهائي يوم الأحد 8 يونيو.