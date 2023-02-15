تشيلسي يسقط في ألمانيا وبنفيكا يعود بانتصار مهم من بلجيكا.

اختتم الأسبوع الأول من ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ ختام استمرت فيه معاناة تشيلسي مع تقدم طفيف لبوروسيا دورتموند. فيما وضع بنفيكا ربما قدمًا في ربع النهائي.

معاناة تشيلسي عرض مستمر

استضاف بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب سيجنال إبدونا بارك ضيفه تشيلسي. الفريق الإنجليزي كان من الممكن أن يخرج متقدمًا بهدفين في الشوط الأول لكن لاعبه جواو فيليكس أضاع أكثر من فرصة للتسجيل.

استمرت خطورة تشيلسي مع استحواذ وتماسك دورتموند حتى تمكن كريم أديمي من تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 63.

خسارة تشيلسي تأتي استمرارًا لمعاناة الفريق الذي تعادل آخر 3 مباريات ولم يحقق الفوز سوى في مباراتين في آخر 10 مباريات بكل المسابقات.

النسور تهزم المزارعين

حل بنفيكا البرتغالي ضيفًا على ملعب جان بريدل وفريق كلوب بروج البلجيكي الذي لعب اليوم أول مباراة إقصائية في تاريخه بدوري الأبطال. افتتح بروج التهديف عن طريق دينيس أودي لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف الذي جاء مع نهاية الشوط الأول بداعي التسلل.

استعاد الضيوف توازنهم سريًعا مع بداية الشوط الثاني بتسجيل جواو ماريو هدف الفريق الأول في الدقيقة 51 من ركلة جزاء وقبل النهاية بدقيقتين سجل ديفيد نيريس الهدف الثاني للضيوف.

كلوب كان قد أنتج فيلمًا قصيرًا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لنسر في إشارة للقب بنفيكا يطرده مزارع في إشارة لفريقهم.

وسيستضيف تشيلسي فريق دورتموند وسيستقبل بنفيكا كلوب في الإياب يوم الثلاثاء 7 مارس.