ريال مدريد يسقط في فخ لايبزيج وخروج درامي ليوفنتوس من الأبطال

مواجهات قوية ونتائج هامة بدوري الأبطال

في مفاجأة كبيرة، خسر ريال مدريد من فريق لابيزيج الألماني بنتيجة 3-2، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل الفريق الألماني الهدف الأول في الدقيقة 13 عبر المدافع جفارديول، فيما أضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وحاول الملكي العودة في اللقاء، وسجل فينيسيوس جونيور هدف تقليص الفارق في الدقيقة 44 من خلال ضربة رأسية رائعة.

لكن تيمو فيرنر أنهى اللقاء في الدقيقة 81، وذلك من خلال تسجيل الهدف الثالث بسهولة للغاية بعدما تلقى عرضة أرضية وضعته هو والشباك الخالية.

فيما سجل البرازيلي رودريجو هدف الملكي الثاني من خلال ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي نفس المجموعة، تعادل فريق سيلتك الاسكتلندي مع نادي شاختار دونيتسك بنتيجة 1-1.

وبتلك النتائج، يظل الملكي في الصدارة بـ 10 نقاط، فيما يرتفع رصيد لايبزيج للنقطة التاسعة، ويتواجد شاختار في المركز الثالث بـ 6 نقاط، ويقع سيلتك في المركز الأخير بنقطتين.

بقية المواجهات

استطاع نادي تشيلسي الإنجليزي تحقيق الفوز على فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

التقدم كان للضيوف، حيث سجل ماتيو كوفاتشيتش هدف البلوز الأول في الدقيقة 23، وظن تشيلسي أن المواجهة ستكون سهلة.

لكن الفريق النمساوي عاد في اللقاء، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 49 من خلال المهاجم تشوكوبويكي أدامو.

ولم ينتظر البلوز كثيرًا لتسجيل هدف الفوز، حيث أضاف المهاجم الألماني كاي هافيرتس الهدف الثاني في الدقيقة 64، من صناعة زميله كريستيان بوليسيتش.

وفي نفس المجموعة، انتصر نادي ميلان الإيطالي على فريق دينامو زغرب بنتيجة 4-0، ليرتفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف تشيلسي المتصدر صاحب الـ 10 نقاط.

وفي سياق متصل، لعبت مواجهة إشبيلية ضد كوبنهاجن ضمن المجموعة السابعة، واستطاع النادي الإسباني التمسك بأمل التأهل للدور القادم من خلال الفوز على الضيوف بنتيجة 3-0.

وجاء الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 61 من خلال يوسف النصيري، ومن صناعة زميله بابو جوميز.

فيما أضاف إيسكو الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 88، وختم جونزالو مونتيل ثلاثية إشبيلية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي نفس المجموعة، تعادل بوروسيا دورتموند مع فريق مانشستر سيتي بالتعادل السلبي، في مواجهة شهدت عرضًا رائعًا من النادي الألماني.

وفي المجموعة الثامنة، انتصر فريق باريس سان جيرمان على نادي مكابي بنتيجة 7-2، فيما ضمن بنفيكا البرتغالي تأهله الرسمي من خلال الفوز على يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 4-3.