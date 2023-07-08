"أريد دوري الأبطال والكرة الذهبية" .. مبابي يرد على شائعات ريال مدريد بقوة

أين يلعب الفرنسي الموسم المقبل؟

تحدث النجم كيليان مبابي عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب فرنسي من مجلة "فرانس فوتبول" عن الموسم المنصرم، وناقش مستقبله الذي يثير الجدل، وطموحاته للموسم القادم.

ووضع رئيس بي إس جي ناصر الخليفي مهلة لنجمه من أجل تحديد مصيره من تمديد عقده المنتهي في يونيو 2024 من عدمه، في ظل تزايد شائعات رحيله هذا الصيف نحو ريال مدريد مجدداً.

وقال مبابي على هامش حصوله على الجائزة: "الموسم الماضي كان الأخير لي في فرنسا؟ الأمر بسيط، أنا شخص تنافسي ولا يهمني مع من ألعب أو أين ومتى، دائماً أريد الفوز ولا أشبع ولا أشعر بالرضا".

وأردف: "أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، لا أريد التواجد في الفريق للمشاركة ولكن للفوز، هذا جوع وليس غرور ولا أخشى قول ما أريد حتى عندما لا تكون الأمور تسير في اتجاهي، أملك الإيمان بأنني يجب أن أفوز وخُلقت لذلك وأريد إثبات ذلك للجميع".

وواصل لاعب موناكو السابق: "لا أعرف صراحة ما يحتاج بي إس جي لتحقيق دوري الأبطال، ليس سؤالاً يوجه لي ولكن لمن يكون الفريق، أنا أقوم بواجبي وللعام الخامس على التوالي أنا الهداف في فرنسا وأتطور ولكن هذا ليس كافياً بالنسبة للنقاد، في كرة القدم هناك ما يدعى بالحاجز الزجاجي، ولذا هذا السؤال ليس لي".

وعن طموحات الكرة الذهبية: "بالقوانين القديمة لم أكن لأفوز بها، ولكن بالتعديلات يمكنني تحقيق الجائزة، أظن أنني من المرشحين، سنرى".