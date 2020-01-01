دوري الأمم الأوروبية بوابة عودة الجماهير الإنجليزية

هل يعيد ويمبلي الجماهير للملاعب في عصر فيروس كورونا؟

يأمل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عودة الحضور الجماهيري في إنجلترا من خلال مباريات دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر المقبل.

وتعود منافسات البطولة الأوروبية المستحدثة في أكتوبر المقبل، وذلك بعد أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجديد في أوروبا وإنجلترا.

وفي الحادي عشر من أكتوبر المقبل من المفترض أن يحتضن ملعب ويمبلي مباراة بين المنتخب الإنجليزي ونظيره البلجيكي في قمة ساخنة للغاية.

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وحول هذه المباراة، يأمل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في أن تحضرها الجماهير بعد السيطرة على فيروس كورونا ولكن مع الخوف من هجمة الموجة الثانية.

ومن المتفرض أن تبدأ العودة التدريجية للجماهير إلى المدرجات من جديد في نهاية هذا الأسبوع، بعد غيابهم عنها لشهور بسبب تفشي الوباء.

واعتبارًا من الحادي والثلاثين من أغسطس، سيسمح للأندية باستقبال الجماهير لحضور المباريات بشرط ألا يتجاوز عددهم 30% من سعة الملعب.

و يأتي هذا بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مباريات دوري الأمم في سبتمبر ستمضي كما هو مخطط لها ولكن خلف أبواب مغلقة.

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يذكر أن النسخة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية والتي لعبت بين عامي 2018 و2019 قد انتهت بتتويج بطل أوروبا المنتخب البرتغالي.