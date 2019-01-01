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دوري الأبطال | نيريس يرد على رونالدو بالتعادل الأسرع وتورينو تتنظر

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الجواب النهائي في تورينو الأسبوع المقبل
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح يوفنتوس الإيطالي في الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي من ملعب يوهان كرويف أرينا، أمام أياكس الهولندي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يلتقط اللاعبين أنفاسهم، ليبدأ الجناح الإيطالي فدريكيو بيرنارديسكي بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية جاءت بعيدة عن مرمى أونانا.

ليتأخر رد أياكس بعض الشيء، لكن تسديدة المغربي حكيم زياش الرائعة تصدي لها تشيشيني في الدقيقة 19، ليحولها لركنية ببراعة.

وكاد فان دي بيك من عرضية من تاديتش أن يسجل لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بصعوبة في الدقيقة 23.

التهديد الأول من العائد من الإصابة من البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء من ركنية سددها على الطائر لكنها مرت بعيدة بجوار القائم بالدقيقة 30.

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الدقيقة 36 عرضية شهدت من ماتويدي هيئها رونالدو برأسه لبيرنارديسكي الذي سددها بجوار القائم الأيمن لأونانا.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم والأول ليوفنتوس برأسية من عرضية مواطنه جواو كانسيلو، ليطلق الحكم صافرة النهاية.

وخلال 30 ثانية من بداية الشوط الثاني، نجح أياكس في التعادل مسجلاً هدفاً رائعًا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ليكون الرد سريع ويعدل النتيجة مباشرة بأسرع هدف يسكن شباك يوفنتوس في الشوط الثاني بدوري الأبطال.

الأرجنتيني تاجليفيكو، سدد كرة صاروخية مرت بجوار مرمى تشيشني في الدقيقة 48.

وعاد يوفنتوس لتأمين دفاعه مع الاعتماد على المرتدات، بينما ازدادت فرص أياكس الهجومية بدون أي خطورة على مرمى الحارس البولندي.

وتصدى الحارس البولندي لتسديدة من البديل إيكلكامب من التسجيل في ظهوره الأول الأوروبي، في الدقيقة 82 لتظل النتيجة على حالها.

ومن مجهود فردي رائع للبرازيلي البديل دوجلاس كوستا، بعد مرور سريع من دفاع أياكس سدد كرة قوية ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 85.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، كاد تاديتش أن يسجل هدف الفوز القاتل لأياكس، من عرضية زياش، لكنه سدد الكرة في دفاع يوفنتوس وحصل على ركنية.

لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل في يوفنتوس ستيديوم بتورينو.

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