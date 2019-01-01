دوري الأبطال | نيريس يرد على رونالدو بالتعادل الأسرع وتورينو تتنظر

الجواب النهائي في تورينو الأسبوع المقبل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح يوفنتوس الإيطالي في الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي من ملعب يوهان كرويف أرينا، أمام أياكس الهولندي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يلتقط اللاعبين أنفاسهم، ليبدأ الجناح الإيطالي فدريكيو بيرنارديسكي بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية جاءت بعيدة عن مرمى أونانا.

ليتأخر رد أياكس بعض الشيء، لكن تسديدة المغربي حكيم زياش الرائعة تصدي لها تشيشيني في الدقيقة 19، ليحولها لركنية ببراعة.

وكاد فان دي بيك من عرضية من تاديتش أن يسجل لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن بصعوبة في الدقيقة 23.

عدد التسديدات في مباريات الليلة من دوري الأبطال حتى الدقيقة 20 : 🎯



حكيم زياش (3)

مانشستر يونايتد (3)

يوفنتوس (2)

برشلونة (1)



نجمنا العربي المتوهج في ملعب يوهان كرويف أرينا🔥 pic.twitter.com/jhNdTOMulc — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

التهديد الأول من العائد من الإصابة من البرتغالي كريستيانو رونالدو جاء من ركنية سددها على الطائر لكنها مرت بعيدة بجوار القائم بالدقيقة 30.

الدقيقة 36 عرضية شهدت من ماتويدي هيئها رونالدو برأسه لبيرنارديسكي الذي سددها بجوار القائم الأيمن لأونانا.

يوفنتوس يُدرك جيدًا خطورة حكيم زياش 🇲🇦



هذه الصورة توضح لكم ذلك جيدًا 👇 pic.twitter.com/SfubPAH9ae — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم والأول ليوفنتوس برأسية من عرضية مواطنه جواو كانسيلو، ليطلق الحكم صافرة النهاية.

وخلال 30 ثانية من بداية الشوط الثاني، نجح أياكس في التعادل مسجلاً هدفاً رائعًا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ليكون الرد سريع ويعدل النتيجة مباشرة بأسرع هدف يسكن شباك يوفنتوس في الشوط الثاني بدوري الأبطال.

هدف ⚽️ نيريس يعدل النتيجة للفريق الهولندي بعد مرور 30 ثانية فقط على بداية الشوط الثاني بهدف عالمي 💥



أياكس 1 يوفنتوس 1#beINUCL #AJAJUV pic.twitter.com/g2eK1pxYoC — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) April 10, 2019

الأرجنتيني تاجليفيكو، سدد كرة صاروخية مرت بجوار مرمى تشيشني في الدقيقة 48.

وعاد يوفنتوس لتأمين دفاعه مع الاعتماد على المرتدات، بينما ازدادت فرص أياكس الهجومية بدون أي خطورة على مرمى الحارس البولندي.

وتصدى الحارس البولندي لتسديدة من البديل إيكلكامب من التسجيل في ظهوره الأول الأوروبي، في الدقيقة 82 لتظل النتيجة على حالها.

ومن مجهود فردي رائع للبرازيلي البديل دوجلاس كوستا، بعد مرور سريع من دفاع أياكس سدد كرة قوية ارتدت من القائم الأيسر في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع، كاد تاديتش أن يسجل هدف الفوز القاتل لأياكس، من عرضية زياش، لكنه سدد الكرة في دفاع يوفنتوس وحصل على ركنية.

لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل في يوفنتوس ستيديوم بتورينو.