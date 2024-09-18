ثنائي موناكو تحت المجهر.. مهمة استثنائية لديكو في أولى مباريات برشلونة بدوري الأبطال!

هل تتعزز أسهمهما؟

يضع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، لاعبيْ موناكو كايو هنريكي وفاندرسون تحت المجهر، كونهما من الأسماء المطروحة على طاولة برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويخوض برشلونة مواجهة مهمة أمام مضيفه موناكو مساء غد الخميس على ملعب لويس الثاني، في افتتاح مشوار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن هنريكي (ظهير أيسر موناكو) وفاندرسون (الظهير الأيمن) ينظر إليهما كبديلين محتملين لجواو كانسيلو وماركوس ألونسو في برشلونة.

وأوضحت أن الفرصة ستكون مواتية أمام ديكو لوضع الثنائي تحت عدسته المكبرة، علمًا بأنهما يقدمان مستويات مميزة في بداية هذا الموسم.

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ويقدم برشلونة أداء مبهرًا تحت قيادة المدرب الجديد هانز فليك، علمًا بأن الفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.