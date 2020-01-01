هل يتواجد دوري أبطال أوروبا في فيفا 21؟

تعرف ما إذا كان دوري أبطال أوروبا سيتواجد في فيفا 21 كذلك الدوري الأوروبي، والتي حصلت عليهما رسميًا اللعبة بدايةً من فيفا 19 أي منذ نسختين

تسبب الحصول على الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في فيفا 19 وفيفا 20 في مبيعات هائلة من للعبة الشركة الرائدة في صناعة ألعاب الفيديو إلكترونيك آرتس.

جاذبية أدوار خروج المغلوب في دوري الأبطال هي سمة بارزة في حقوق الفيفا، حيث يستطيع اللاعبون الإشراف على تجربة فريدة وأصيلة طوال رحلتهم في البطولة.

بالإضافة إلى الوضع المخصص للمسابقة، تظهر البطولة في جميع أنماط اللعبة، بما في ذلك Ultimate Team وCareer Mode.

المزيد من الفرق

لكن، هل سيظهر دوري أبطال أوروبا في فيفا 21؟ جول لديه كل ما تريد أن تعرفه.

فيفا 21: من هم اللاعبون الذين سيزيد أو سيقل تقييمهم؟

هل يتواجد دوري أبطال أوروبا في فيفا 21؟

تتواجد بطولة دوري أبطال أوروبا في FIFA 21 كجزء من صفقة الحقوق الحصرية لـ EA Sports مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

بالإضافة إلى دوري الأبطال ستشمل فيفا 21 أيضًا الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، بحيث يمكن للاعبين السيطرة حقًا في جميع أنحاء القارة.

من هم معلقو دوري أبطال أوروبا في فيفا 21؟

كما كان الحال في النسخ السابقة لفيفا، سيكون معلقو دوري أبطال أوروبا للعبة فيفا 21 هما لي ديكسون وديريك راي.

سيكونان فريق تعليق فريدًا من نوعه في دوري الأبطال، وسيستمر تواجد المعلقين التاريخيين للعبة مارتن تايلر وآلان سميث.

قال المدير التنفيذي لشركة إلكترونيك آرتس آرون مكاردي ، لـ FourFourTwo قبل إصدار فيفا 19: "نريد أن يشعر لاعبونا بأنهم في المقدمة والوسط في تجربة دوري أبطال أوروبا".

"نحن نوفر أجواء فريدة من نوعها تبدو وكأنها حقيقية: حزم متراكبة، وكرات المباريات، وشارات دوري الأبطال على الأطقم، والممر الذي تمشي خلاله، والعلامات التجارية حول الاستاد. تعد الأصالة مهمة للغاية عند إحضار هذه البطولات الشهيرة إلى الحياة."

نشيد دوري أبطال أوروبا في فيفا 21

كما في الإصدارات السابقة، فإن أغنية دوري أبطال أوروبا هي ريمكس للنشيد الرسمي من تأليف هانس تسيمر.

يمكن سماع موسيقى الفيفا الفريدة ذات الطابع الخاص بدوري الأبطال في المقطع الدعائي للعبة فيفا 19.

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في فيفا 21

ستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في فيفا 21 في استاد أتاتورك الأوليمبي، وهو مكان النهائي في الواقع.

كان من المفترض أن يستضيف ملعب أتاتورك في إسطنبول، نهائي 2020، ولكن نظرًا لانتشار فيروس كورونا، سيستضيف بدلاً من ذلك نسخة 2021.

أخيرًا، تمتلك EA Sports الحقوق الحصرية لـ 90 ملعبًا مرخصًا يمثلون 14 دولة مختلفة.