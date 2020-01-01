دوري أبطال أوروبا | كونتي: تأثرنا بغياب حكيمي .. لوكاكو: نفتقد العقلية

تصريحات كونتي ولوكاكو على التعادل مع مونشنجلادباخ

أرجع أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر، التعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ لأسباب تتعلق بالغيابات وبالأخص أشرف حكيمي، بينما انتقد روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق، عقلية النيراتزوري.

إنتر سقط في فخ التعادل على أرضه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من دور المجموعات، ليرفض استغلال خسارة ريال مدريد أمام شاختار.

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وغاب حكيمي عن المباراة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل ساعتين فقط من انطلاق المواجهة.

وقال لوكاكو في تصريحات عقب المباراة: "النتيجة ليست جيدة من وجهة نظري وكنا نستطيع القيام بأفضل من ذلك، لقد منحناهم التقدم بركلة جزاء وتمركزنا بشكل سيئ في الهدف الثاني".

وتابع: "نحتاج أن نكون أرقى على المستوى الذهني قبل أي شيء آخر، ونتحسن دفاعيًا لأن الفريق يستقبل العديد من الأهداف مؤخرًا. اليوم أهدرنا العديد من الفرص واستقبلنا هدفين ولكن يجب أن نعيد تصحيح الأوضاع ونؤمن أكثر بأنفسنا".

أما المدرب أنطونيو كونتي، فصرّح: "الفريق لعب بشكل جيد في المجمل وسعيد بما قدموه، لكننا تأثرنا كثيرًا بغياب أشرف حكيمي وتفاجئنا بإصابته بفيروس كورونا، لقد تدرب معنا بالأمس ووجوده كان ضروريًا في الخطة".

وأردف: "لا يمكن مقارنة هذه المباراة بالتعادل مع سلافيا براج في الموسم الماضي، فالمنافس هذه المرة أكثر شراسة وقوة سواء على المستوى الفني أو البدني، كما أننا وصلنا كثيرًا إلى المرمى ولم نسجل، ولم يظهر حارسنا سوى في الشوط الثاني فقط".

واختتم: "لم نمتلك دكة بدلاء قوية بسبب الغيابات الكثيرة سواء المصابين أو مرضى فيروس كورونا، نحتاج لتقييم وضع أليكسيس سانشيز والبقية لمعرفة موقفهم من المباريات المقبلة. نحن بحاجة إلى التطور والعمل أكثر للتأهل عن المجموعة".

جدير بالذكر أنّ إنتر سوف يواجه شاختار الأسبوع المقبل في أوكرانيا، بينما يسافر ريال مدريد إلى ألمانيا للعب ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.