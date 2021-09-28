دوري أبطال أوروبا | سقوط ريال مدريد .. على الباغي تدور الدائرة!

ما الذي تخبرنا به هزيمة ريال مدريد أمام شيريف

سقط ريال مدريد في فخ شيريف من مولدوفا ليخسر على أرضه بنتيجة 2-1 في مباراة تاريخية للضيوف.

ريال مدريد سجل فقط من علامة الجزاء بعد مراوغة فينيسيوس للاعبين وسقط ليسجل كريم بنزيما هدفًا آخر ولكن في الدقائق الأخيرة سجل شيريف من كرة لا يتوقعها أحد ليجلب الفوز.

المتابع للمباراة يعرف أنّ ريال مدريد كان الأخطر وصنع العديد من الفرص مقابل الضيوف لكنّه في الأخير لم يتمكن من جلب الانتصار، البعض قد يكون الحظ لم يقف مع كتيبة كارلو أنشيلوتي والبعض الآخر سيشاهد الأمر من موقع آخر.

على الباغي تدور الدائرة

النتائج أحيانًا لا تلعب في صالح الفريق الأفضل، ريال مدريد لم يكن الأخطر أمام إنتر في سان سيرو وفي الدقيقة 88 استطاع أن يخطف هدف الفوز من جملة رائعة أنهاها رودريجو في المرمى.

قيل وقتها إنّها شخصية البطل القادر على خطف الفوز حتى لو كان في أسوأ أحواله، لتمر الأيام ويحدث للملكي سيناريو أسوأ.

سيطرة وتفوق واستحواذ ولكن لم يسجل سوى من علامة الجزاء وفي الدقيقة 88 جاء الهدف القاتل ليسقط الملكي في بيته بعد العودة له للمرة الأولى منذ الخسارة أمام مانشستر سيتي في فبراير 2020.

شيريف التاريخي يتحدث

انتصار لا يُنسى لبطل مولدوفا الذي يشارك للمرة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليكون الثاني له بعد التفوق على شاختار بثنائية نظيفة ليتصدر المجموعة الرابعة في مفاجأة لم يتوقعها أحد.

المتابع لنتائج شيريف فقط يجده فريق غير عادي، يفوز بأرقام كبيرة على منافسه المحليين، وبالتالي ليس غريبًا عليه أنّ يرتدي بذلة فريق رد الفعل في أوروبا وينجح في اقتناص الأهداف.

شخصية البطل هنا ظهرت في القدرة على الإيمان بأنفسهم والثقة في الفوز على الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ على أرضه ووسط جماهيره وتصدر المجموعة أيضًا.

هل يجب على ريال مدريد القلق؟

تعادل ريال مدريد أمام فياريال منذ أيام، واليوم يخسر ضد شيريف في الأبطال، لكن رغم ذلك لا يزال متصدرًا لليجا ويحتل كذلك المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط.

الأمور ليست كارثية، مجرد مباراة خسرها ريال مدريد ويستطيع التعويض أمام شاختار، ربما يشعر الجماهير بالقلق بسبب سيناريو الموسم الماضي، لكن نتائج الفرق الأخرى لا تضر لوس بلانكوس.

ولكن يجب مراجعة أزمة ريال مدريد في الضغط خاصة في الثلث الهجومي، إذ حينما يفشل الفريق في التعامل مع الضغط العكسي يواجه أزمة كبيرة في الخط الخلفي.

عدد من العيوب الدفاعية أو بالأحرى في كل مرة يفقد فيها الفريق الكرة وبحاجة إلى تدخل من كارلو أنشيلوتي لتجنب تقديم موسم آخر دون حصد البطولات!

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