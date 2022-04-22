معجزة لندنية أم خبرات رونالدو أو كونتي .. من يخطف مقعد دوري الأبطال؟

صراع مشتعل يشهده الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الراهن على جميع الأصعدة، القمة صراعها ثنائي بين مانشستر سيتي وملاحقه ليفربول على اللقب، والقاع يحاول بيرنلي وإيفرتون تفادي الهبوط، ولكن هناك صراع آخر شرس دائر على آخر مقاعد دوري أبطال أوروبا.

الجولة 34 تنطلق السبت على وقع موقعة غاية في الأهمية بصراع المربع الذهبي ستجمع آرسنال مع مانشستر يونايتد، مباراة بفئة الست نقاط، الفائز فيها سيعزز موقعه في سباق المركز الرابع، والخاسر على الأرجح سيغادر السباق.

وفي ظل اقتراب بلوغ خط نهاية الدوري، والتقارب الشديد بين المتنافسين على المقعد الأوروبي، من الأقرب في ظل الظروف الراهنة له؟

من هم المتنافسين على المركز الرابع في إنجلترا؟

يمكن اعتبار أن المنافسة تبدأ من أول آرسنال وتوتنهام الذان يحتلان الترتيب الرابع حالياً بالشراكة بمجموع 57 نقطة، وبفارق أهداف أفضل لسبيرز و32 مباراة لكليهما، ثم يأتي مانشستر يونايتد ب54 نقطة من 33 مباراة، ثم أخيراً وست هام الأقل حظوظاً بمجموع 52 نقطة من 33 مباراة.

ويستبعد تشيلسي من تلك المنافسة الرباعية رغم أن الفاصل بينه وبين جاريه من لندن فقط خمس نقاط، إذ يملك 62 نقطة، ولكن جمعها من 31 مباراة فقط، مما يمنحه أفضلية كبيرة عن ملاحقيه.

وستلعب المباريات المقبلة، وخصوصاً المباشرة منها دوراً حاسماً في تحديد هوية صاحب المركز الرابع، مع العلم أن في حال التساوي بحسب موقع البطولة الرسمي، يتم الاحتكام لفارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة لتحديد المتفوق، وأخيراً مباراة فاصلة على أرض محايدة لتحديد الفائز.

ما هي مباريات الفرق المتبقية؟

الجولة 34 كما ذُكر سابقاً ستفتتح بقمة آرسنال مع يونايتد الحاسمة، بينما في نفس الجولة سيلعب تشيلسي في ضيافة برينتفورد، ويستضيف تشيلسي وست هام بديربي لندني جديد مهم.

مانشستر يونايتد سيواصل أسبوعه الصعب بقمة أخرى الخميس المقبل، 28 أبريل، عندما يحل ضيفاً على تشيلسي بلقاء مقدم من الجولة 37 بسبب ظروف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتشهد الجولة 35 مواجهات مباشرة بين أضلاع الصراع، توتنهام يستضيف ليستر، ولكن وست هام وديربي جديد هذه المرة مع آرسنال، بينما مانشستر يواجه برينتفورد.

الجولة التالية تشهد مواجهة صعبة لسبيرز في ضيافة ليفربول، بينما سيرحل يونايتد إلى برايتون ووست هام إلى نوريتش، ويستضيف آرسنال ليدز.

في الثاني عشر من مايو المقبل سيحل موعد ديربي لندن المرتقب بين آرسنال وتوتنهام المؤجل من الجولة 22، والذي أثار جدلاً كبيراً تأجيله وقتها بسبب فيروس كورونا وتفشيه في صفوف المدفعجية، مباراة ستكون فاصلة في الأغلب لتحديد هوية المتأهل لدوري الأبطال.

الجولة قبل الأخيرة سيستضيف سبيرز بيرنلي الباحث عن تفادي الهبوط، ووست هام مانشستر سيتي الطامح في اللقب، ونيوكاسل يستضيف آرسنال، بينما كما ذكرنا يونايتد سيكون لعب مباراته مع تشيلسي بالفعل.

مباريات الجولة الأخيرة تشهد مقابلة بين آرسنال وإيفرتون في ملعب "الإمارات"، فريق فرانك لامبارد قد يكون بعد في صراعه لتفادي الهبوط، بينما يرحل وست هام لمقابلة برايتون الذي لا ينافس على أي شيء، ويحل يونايتد ضيفاً على كريستال بالاس صاحب الوضعية الشبيهة ببرايتون، بينما يسافر توتنهام إلى نوريتش الذي قد يكون هبط رسمياً بحلول تلك المباراة.

من الأقرب لخطف المركز الرابع؟

تبدو فرص مانشستر يونايتد ووست هام معقدة، الأول في حالة من التراجع ونتائجه سيئة ويملك المباريات الأصعب، ولن تكون كافية خبرات وأهداف كريستيانو رونالدو على الأرجح، بينما الثاني منشغل قارياً بنصف نهائي الدوري الأوروبي، وهو الأقل نقاطاً في المتنافسين ولذا فرصه صعبة وخطفه المركز سيكون أشبه بالمعجزة.

الصراع على الأغلب سينحصر بين آرسنال وجاره سبيرز على البطاقة، المدفعجية كانوا للمدة الأطول في هذا المركز على مدار الموسم، ثم مر الفريق بفترة تراجع تعافى منها بانتصاره الكبير مؤخراً على تشيلسي.

سبيرز على الجانب الآخر في حالة تصاعدية كان حتى الخسارة من برايتون الذي أوقف آرسنال أيضاً، ولكن منذ وصول أنطونيو كونتي والفريق تحسن كثيراً وعاد من بعيد ليدخل صراع المربع الذهبي.

ستكون مباراة الفريقين المؤجلة على الأرجح أشبه بالنهائي الذي سيحدد المتأهل رفقة تشيلسي وليفربول وسيتي لدوري الأبطال، وإن كان على الأغلب لن يتم الحسم رسمياً إلا في آخر الجولات.